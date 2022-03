Câble Usb Magnétique Rétractable 3 En 1 ! Petit Et Fonctionnel…

FUNINGEEK Micro Casque Gaming PS4, Casque Gaming Switch avec Micro Anti Bruit Casque Gamer Xbox One Filaire LED Lampe Stéréo Bass Microphone Réglable avec Micro 3.5mm Jack

💋🎶【COMPATIBILITE POLYVALENTE】: Technologie Plug-and-Play, pas de driver à installer, branchez simplement le Casque Gaming et profitez de sa profondeur de son et son réalisme sur un maximum de console de suite. Compatible avec PS4/Xbox One S/ Xbox One / Switch (au besoin réinitialiser la Switch aux paramètres par défaut) / PC / Smartphone / Tablette / Ordinateur portable, etc. 💋🎶【EXCELENTE QUALITE SONORE】: Haut-parleur magnétique au néodyme de 40 mm de haute précision offrant un champ sonore intense, une clarté sonore et un son de choc. Explorez un univers sonore optimal pour les jeux vidéo avec des Basses Profondes et un son clair pour une ambiance de jeu plus réaliste. Des voyants LED clignotants éclairent le casque et le microphone, soulignant ainsi l’atmosphère du jeu. 💋🎶【MICROPHONE ROTATIF REDUCTION DE BRUIT】: Profitez de communications claires dans les jeux vidéos grâce à Microphone Réducteur de Bruit, le son est parfaitement entouré pour isoler le bruit extérieur. Le câble est équipé d’un contrôle de volume rotatif et d’un bouton de réglage pour contrôler le microphone pour communiquer clairement avec son équipe, de meilleures communications vous assureront la victoire. 💋🎶【CONCEPTION CONVIVIALE】: les cache-oreilles sont fabriqués dans un matériau en cuir PU très doux pour la peau. Des coussinets super doux pour les écouteurs le rendent plus confortable à porter. De plus avec son design anti-transpirant, vous pourrez en profiter plus longtemps sans aucune gêne; le câble est équipé d'un contrôleur de volume rotatif et d'une touche secret pour le microphone. Le fil tressé associé à l'attache de câble velcro empêche efficacement le fil de se tordre. 💋🎶【PROTECTION APRES-VENTE】: Nos casques ont été testé avant expédition de façon à vous assurer une meilleure qualité. Si toutefois vous rencontrez un soucis avec nos produits, contactez-nous directement, nous nous engageons à trouver une solution à votre problème dans les 24h.