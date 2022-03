L’UE demande à Google de bloquer les médias d’État russes dans les résultats de recherche

Le monde est à nouveau divisé et fait face à une guerre que personne ne voulait voir se produire. De nombreuses sanctions ont été appliquées à la Russie par divers pays, organisations et entreprises et vient maintenant une imposition de l’UE sur Google.

Les recherches effectuées sur votre moteur de recherche ne devraient plus afficher de résultats provenant de la presse d’État russe. Les autorités de l’Union européenne affirment que les moteurs de recherche jouent un « rôle décisif » dans la diffusion des contenus.

La Commission européenne a envoyé à Google une demande de suppression des résultats des médias d’État russes dans les recherches effectuées dans les pays de l’UE. Selon le Washington Post, l’ordonnance officielle de la commission vise à interdire la transmission de contenus des chaînes RT et Sputnik dans l’Union européenne.

L’UE demande à Google de bloquer les médias d’État russes

En fait, cette action ne se limite pas à Google, d’autres sociétés opérant dans l’UE avec des services de recherche sur le Web devront adopter la même position. En fait, cette action avait déjà été avancée le 2 mars, mais on ne savait pas à qui elle s’adressait ni quand les restrictions devraient commencer à être imposées.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré à l’époque que, ce faisant, les médias « ne pourront plus répandre leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine ». Alors que l’applicabilité de ces mesures n’était pas claire, Facebook, Twitter et TikTok ont ​​​​immédiatement restreint l’accès à RT et Sputnik dans toute l’Europe. Google a également annoncé ses propres restrictions, mais uniquement pour YouTube.

Google décrit la demande de l’UE en indiquant que :

L’activité des moteurs de recherche joue un rôle déterminant dans la diffusion globale des contenus, dans la mesure où elle les rend accessibles à tout internaute qui effectue une recherche basée sur l’indication du contenu ou des termes connexes, y compris les internautes qui, par ailleurs, ils n’aurait pas trouvé la page Web sur laquelle ce contenu est publié… Par conséquent, si les moteurs de recherche comme Google n’excluaient pas RT et Sputnik, ils faciliteraient l’accès public au contenu de RT et Sputnik ou contribueraient à cet accès. Il résulte de ce qui précède qu’en vertu du Règlement, les prestataires de services de recherche sur Internet doivent s’assurer que i) tout lien vers les sites Internet de RT et Sputnik et ii) tout contenu de RT et Sputnik, y compris les descriptions textuelles, les visuels et les liens vers les sites Internet correspondants , n’apparaissent pas dans les résultats de recherche fournis aux utilisateurs situés dans l’UE. »

Actuellement, les recherches depuis le Portugal effectuées par Russia Today ou Sputnik n’offrent aucun résultat direct pour les sites Web de ces médias russes. Grâce à la connexion VPN depuis les États-Unis ou la Turquie, les recherches affichent déjà les sites dans les premiers résultats.