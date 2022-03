Microsoft prévoit d’apporter des onglets à l’explorateur de fichiers dans Windows 11

Quelque chose à espérer : les fans de Windows demandent depuis des années à Microsoft d’améliorer l’interface de l’explorateur de fichiers, incitant plusieurs d’entre eux à créer des concepts qui montrent à quoi pourrait ressembler une version modernisée. Une récente version d’aperçu de Windows 11 suggère que la société explore à nouveau l’ajout d’onglets à l’explorateur de fichiers, qui est l’une des fonctionnalités les plus demandées.

Mercredi, Microsoft a publié une nouvelle version d’aperçu de Windows 11 pour Insiders sur le Dev Channel, qui comprend plusieurs correctifs sous le capot, quelques changements cosmétiques et un nouvel outil de montage vidéo censé combler le vide laissé par l’arrêt de Movie Maker.

Cependant, la nouvelle version d’Insider possède également des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas immédiatement visibles. Selon Raphaël Rivera — l’un des développeurs à l’origine de l’application de contrôle du volume EarTrumpet — Microsoft tente peut-être à nouveau d’activer les onglets dans l’Explorateur de fichiers. Ses découvertes ont été confirmées par plusieurs autres personnes qui découvrent régulièrement des joyaux cachés dans les versions d’aperçu de Windows.

Comme d’autres l’ont déjà découvert. En lançant « vivetool addconfig 34370472 2 » et en lançant une fenêtre de l’explorateur, vous obtenez des onglets ! pic.twitter.com/xFrzAnTLcl – Xeno (@XenoPanther) 9 mars 2022

On pense que cette nouvelle fonctionnalité est l’une des nombreuses que la société a testées A/B depuis février. Comme certains d’entre vous s’en souviendront peut-être, ce n’est pas la première fois que Microsoft explore ce concept. En 2017, le géant de Redmond a commencé à tester l’idée d’ajouter des onglets à toutes les applications Windows 10, y compris l’Explorateur de fichiers, avec une fonctionnalité appelée « Ensembles ».

Microsoft a finalement annulé le projet pour se concentrer davantage sur la migration de son navigateur Edge vers le moteur Chromium. Avec Windows 11, la société a recommencé à moderniser l’Explorateur de fichiers en simplifiant l’interface du ruban en haut, et il semble maintenant qu’elle pourrait ajouter des onglets dans la prochaine mise à jour majeure de Windows 11.

Il convient de noter qu’un développeur a déjà fait un effort supplémentaire et a créé une alternative à l’explorateur de fichiers. L’application s’appelle simplement Fichiers et prend en charge les onglets, les thèmes, le double volet, les balises, etc.

Si Microsoft cherche effectivement à apporter la prise en charge des onglets à l’Explorateur de fichiers dans Windows 11, il ne faudra probablement pas longtemps avant qu’il reçoive une annonce officielle.