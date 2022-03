Tesla paiera jusqu’à 3 mois aux employés ukrainiens appelés à travers le pays

Le monde connaît une vague de solidarité qui ne s’était pas vue depuis longtemps. Conformément au soutien que les entreprises apportent à l’Ukraine, Tesla a annoncé qu’elle paierait des salaires jusqu’à trois mois aux employés ukrainiens appelés à servir le pays.

De plus, vous conserverez également vos emplois.

Avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé des réservistes au combat.

Les employés de Tesla qui sont invités à retourner en Ukraine pour défendre le pays contre l’invasion russe recevront leur salaire et conserveront leur emploi pendant au moins trois mois. L’information a été donnée par le biais d’un e-mail envoyé lundi aux responsables de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Cependant, il n’est pas clair si cet avantage s’étendra aux employés en Amérique du Nord et ailleurs.

Comme vous le savez, Tesla s’engage à faire ce qu’il faut. Alors que la situation en Ukraine évolue, nous voulions partager avec vous les actions entreprises pour soutenir les personnes touchées par le conflit.

Tesla a expliqué dans un e-mail envoyé à ses employés.

Après cette période de trois mois, Tesla prévoit de réévaluer l’état de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, ainsi que la situation de ses employés, afin de décider si elle doit être prolongée.

Beaucoup de gens ont compris comment ils pouvaient contribuer, ce qui est incroyable. Il est important de leur montrer comment nous aidons en tant qu’entreprise, quelles ressources nous avons en place et comment ils peuvent également se soutenir de manière proactive. Un grand merci à toutes les équipes qui ont contribué à ces efforts jusqu’à présent – le véritable esprit Tesla en évidence.

Le courriel a dit.

Comme nous l’avons vu ici, Tesla autorise également la recharge gratuite des véhicules électriques sur ses superchargeurs situés près de la frontière ukrainienne. Autrement dit, n’importe quelle voiture électrique peut être rechargée dans certaines des bornes de recharge de Tesla en Pologne, en Slovaquie et en Hongrie.

De plus, Tesla s’est associé à SpaceX pour assurer la couverture du service Starlink afin d’assurer une infrastructure Internet alternative.

