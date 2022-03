Cubot P50 – un nouveau smartphone d’entrée de gamme pour environ 100 €

Cubot s’apprête à mettre sur le marché un autre smartphone d’entrée de gamme, avec des spécifications très intéressantes par rapport au prix de lancement.

Le nouveau Cubot P50 sera lancé sur le marché mondial le 14 mars, mais vous pouvez déjà connaître certains de ses détails.

Le Cubot P50 est un nouveau smartphone qui sera officiellement lancé dans quelques jours, cependant, il peut désormais être réservé et la marque organise également un concours en cours où elle propose 5 unités de cette machine.

À quoi s’attendre du nouveau Cubot P50

Les spécifications incluent un écran de 6,3 « avec une résolution FullHD +, avec une découpe en forme de larme qui accueille la caméra frontale de 20 MP.

À l’arrière, on retrouve un module qui dévoile trois caméras et des LED à double flash. Le capteur principal de cet appareil photo est de 12 MP, il y a un appareil photo macro de 5 MP et le troisième capteur ne devrait être qu’un seul pour aider à capturer des images avec un effet de profondeur, car il n’y a aucune indication concrète.

Le processeur intégré est un Mediatek Helio P22 déjà connu, il dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Il y a aussi la possibilité d’étendre ce stockage à l’aide d’une carte microSD jusqu’à 256 Go.

La batterie est de 4200 mAh et curieusement, elle est amovible ! Le Cubot P50 est livré avec Bluetooth 5.0, est double SIM LTE et dispose de NFC, vous permettant d’effectuer des paiements. Il est également équipé d’Android 11.

Le Cubot P50 sera officiellement lancé le 14 mars et jusqu’au 18 mars, il sera disponible à la vente au prix de lancement de 109 $. Les 300 premières commandes recevront un rabais supplémentaire de 10 $.

Vous pouvez également participer à un concours international, où la société offre 5 smartphones. En savoir plus ici.

Cubot P50