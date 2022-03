Les États-Unis menacent de fermer les usines chinoises du SMIC s’ils vendent des puces à la Russie

Le bras de fer contre la Russie se poursuit et les pays, entités et marques qui ont déjà montré un carton rouge aux décisions de Vladimir Poutine s’accumulent à un rythme gigantesque. Cependant, toutes les entreprises ne semblent pas disposées à s’opposer au gouvernement russe.

Ainsi, selon les informations les plus récentes, les États-Unis menacent désormais le SMIC chinois de fermer ses usines si l’entreprise vend des puces à la Russie.

Les États-Unis menacent le SMIC s’il vend des puces à la Russie

Les États-Unis d’Amérique ont appliqué de nombreuses sanctions à la Russie, en raison de l’invasion de l’Ukraine par le pays de Vladimir Poutine. En ce sens, nous avons assisté à un flot de marques qui ont déjà cessé de vendre leurs produits et services à la Russie.

Cependant, maintenant, le pays dirigé par Joe Biden a déjà montré que les entreprises chinoises qui défient les restrictions américaines contre les exportations vers la Russie peuvent être exclues de la collaboration américaine, notamment dans la fourniture d’équipements et de logiciels nécessaires à la production de leurs produits.

Dans une interview accordée au New York Times, Gina Raimondo, secrétaire du département américain du Commerce, a déclaré que le pays pourrait « fermer » le fabricant chinois SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp) ou toute autre entreprise chinoise qui défie les sanctions américaines et continue et fournir des puces et d’autres technologies de pointe à la Russie.

Selon Raimondo :

Nous pourrions essentiellement fermer le SMIC parce que nous les empêcherons d’utiliser notre équipement et nos logiciels.

Les États-Unis menacent ainsi d’ajouter des entreprises à leur liste noire commerciale s’ils constatent qu’elles vont à l’encontre des sanctions et des restrictions à l’exportation appliquées à la Russie.

Pour l’instant, le SMIC chinois n’a pas encore répondu aux demandes d’éclaircissements.

Ces menaces surviennent après que plusieurs entreprises de l’industrie du matériel ont déjà coupé le robinet d’approvisionnement du pays de Poutine, comme Intel, AMD et Nvidia.