Nintendo annonce que toutes ses Wii encore fonctionnelles s’autodétruiront en 2023

De temps en temps, nous laissons ici des nouvelles inhabituelles et amusantes qui se produisent avec les différents utilisateurs du monde entier. Mais rares sont les moments où les marques elles-mêmes sont au centre de ces mêmes polémiques.

Mais cela s’est maintenant produit récemment avec Nintendo, puisque la marque japonaise a annoncé que toutes ses consoles Wii qui fonctionnent encore s’autodétruiront l’année prochaine 2023.

Nintendo suscite la controverse après avoir annoncé que toute console Wii qui fonctionne encore s’autodétruira l’année prochaine. Selon Doug Bowserprésident de Nintendo of America :

En raison de l’évolution des normes dans l’industrie du jeu et de l’amélioration du matériel disponible, nous pensons que chaque Wii encore en parfait état de fonctionnement va exploser l’année prochaine. Ils vont fondre et envoyer des morceaux partout. Et une fois Switch Sports sorti, nous ne voulons vraiment pas que quiconque profite des versions précédentes. Je suis sûr que vous comprenez.