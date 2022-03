Les smartphones les plus vendus au monde en 2021 ? Apple domine cette liste mondiale

Après plusieurs mois de récession sur le marché des smartphones, 2021 a été une année de reprise. Les ventes ont recommencé à croître et les marques ont retrouvé leurs positions, tant en termes de ventes qu’en termes de bénéfices.

Les données qui viennent d’être présentées montrent comment s’est opérée cette évolution et révèlent un tableau important. Il était clair quels étaient les smartphones les plus vendus l’année dernière et montrent clairement qu’Apple domine cette liste.

La lutte pour la domination sur le marché des smartphones est réduite à 3 ou 4 acteurs bien connus. Samsung a été au top suivi par Apple, interrompu à plusieurs reprises par Xiaomi. Ce sont les marques qui sont désormais dans le top 10 des smartphones les plus vendus.

La domination de cette liste est donnée à Apple, qui parvient à prendre 7 des 10 positions. Xiaomi parvient à placer 2 smartphones sur cette liste et Samsung occupe la position restante disponible dans ce top 10.

Voici notre liste des 10 meilleures ventes mondiales #smartphones en 2021 : https://t.co/aKWL3d5Xzr le #iPhone12 était le modèle le plus vendu avec Apple obtenant sept places dans la liste. @Apple, @Samsung et @Xiaomi étaient les seules marques à figurer sur cette liste. #technews #La technologie pic.twitter.com/WrBLdHrxeT — Contrepoint (@CounterPointTR) 8 mars 2022

Concrètement, le smartphone le plus vendu en 2021 a été l’iPhone 12, avec 2,9% du total. La liste est ensuite entièrement livrée à Apple, avec l’iPhone 12 Pro Max, suivi de l’iPhone 13, de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 11.

Fait intéressant, les 3 premiers smartphones de cette liste ont un poids très important pour Apple. Ils sont responsables de 41% des ventes totales de la marque. Le retard de l’arrivée de l’iPhone 12 sur le marché a conduit beaucoup à reporter leur achat à 2021.

La liste est suivie par le premier smartphone de Samsung, le Galaxy A12 à succès, et le premier de Xiaomi, le Redmi 9A. Pour terminer, nous avons 2 autres smartphones Apple, le 202 SE et le 13 Pro Max, suivis de la dernière proposition de Xiaomi, le Redmi 9.

Une grande partie de cette liste est le résultat de la demande croissante de 5G des clients Apple. Cela a conduit à une forte demande pour les modèles de la marque. De plus, il y a eu aussi la fin du cycle que la pandémie a apporté et qui a limité la croissance de ce marché des smartphones pendant de nombreux mois.