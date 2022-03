WhatsApp prépare une nouvelle protection qui bloque le transfert de messages vers des groupes

Le problème de la diffusion et des fausses nouvelles sur WhatsApp est sous contrôle depuis que certaines mesures importantes ont été mises en œuvre. Ceux-ci garantissent que ce ravageur ne se propage pas, même par les utilisateurs qui le font sans en être conscients.

Pourtant, le service de messagerie de Facebook veut donner encore plus aux utilisateurs. Pour cela, il prépare désormais une nouveauté importante, qui limitera le transfert des messages vers les groupes WhatsApp.

Il y a 3 ans, WhatsApp a commencé à limiter le transfert de messages à des groupes et à d’autres utilisateurs. J’ai donc voulu limiter la propagation des messages d’informations manquantes, qu’il fallait limiter ou du moins contrôler et valider.

En plus de cela, il a également commencé à marquer ces messages transférés avec des indicateurs visuels. Ceux-ci indiquent s’ils sont partagés pour la première fois ou si, au contraire, s’ils sont partagés de manière récurrente. Ces aides visuelles sont destinées à aider les utilisateurs.

Maintenant, et dans le but d’améliorer encore ce processus, il y a quelque chose de nouveau sur le chemin de WhatsApp. Le transfert de messages vers des groupes sera encore plus contrôlé et ceux-ci ne pourront être transférés qu’à l’un des choix de l’utilisateur.

C’est encore une nouveauté qui est en test et qui pourrait très prochainement être étendue à tous les utilisateurs. Pour l’instant, il n’est accessible que sur Android, mais il sera certainement prévu de l’amener sur iOS et même sur des versions de bureau dédiées.

La chose curieuse à propos de ce changement de WhatsApp est qu’il n’y aura aucune différence dans les messages transférés auparavant. Cela s’appliquera soit à ceux qui sont marqués comme ayant été transférés, soit comme transférés plusieurs fois.

Après un changement pour ne pouvoir renvoyer les messages qu’à un seul destinataire à la fois, il y a maintenant cette nouvelle fonctionnalité. Cela veut dire que c’est encore un point à améliorer et que WhatsApp tente maintenant de reprendre le contrôle.