Le trafic dans le futur ? Elon Musk prédit que les voitures autonomes créeront encore plus de confusion

Avec l’évolution des voitures autonomes, on s’attend à ce que l’acte de conduire appartienne bientôt au passé. Ceci, d’autre part, nous porte à croire que le trafic devient aussi juste un mauvais souvenir que nous avons tous et que nous oublierons.

La vérité est que ce n’est peut-être pas une vérité ni une réalité. Qui a dit que c’est Elon Musk lui-même qui, dans une publication sur son compte Twitter, a révélé ce qu’il pense être l’avenir, le trafic va empirer et le blâme sera sur les voitures autonomes.

À quoi ressemblera le trafic à l’avenir ?

La création de voitures électriques sert un objectif bien défini. Les industriels veulent éliminer le facteur humain, souvent responsable d’accidents et d’erreurs, qui pourraient être évités. Ils veulent également donner aux conducteurs la possibilité de planifier leur trajet, toujours en toute sécurité.

Bien sûr, on attend beaucoup de cette intelligence artificielle, notamment une conduite sans faute. Cela se traduirait éventuellement par moins de trafic, mais Elon Musk pense que cela n’arrivera pas. On s’attend à ce que cela s’aggrave et atteigne des niveaux « insensés ».

La voiture autonome amplifiera le trafic à des niveaux insensés, car vous ne ressentirez pas la douleur de conduire vous-même – Elon Musk (@elonmusk) 6 mars 2022

Elon Musk n’apporte pas de bonnes nouvelles

Bien que cela ne semble pas logique, la vérité est qu’Elon Musk a fini par justifier son opinion. Il affirme que ce changement sera le résultat du fait que les utilisateurs ne conduisent plus leur voiture et commencent à utiliser des voitures autonomes.

Fait intéressant, Elon Musk avait présenté plutôt une idée sur Twitter lui-même. Il parlait du trafic et de la façon dont il faut un surhumain pour le battre. C’est le dernier défi à relever et pas n’importe qui pourra le faire.

Ce sera la faute des voitures autonomes

Certes, Tesla et Elon Musk n’ont pas la réponse à ce problème qui se posera dans le futur. Il est certain qu’ils développent leur système de conduite autonome, ce qui augmentera encore ce problème de circulation.

Fait intéressant, Elon Musk travaille peut-être sur une solution, mais dans une entreprise autre que Tesla. Nous parlons des tunnels que Boring Co. vous créez et que vous explorerez. Il y aura certainement plus d’alternatives à l’avenir, qui utiliseront simplement ce que nous avons aujourd’hui, mais sans aucune intervention du conducteur.