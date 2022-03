Windows 11 aura bientôt un outil de montage vidéo préinstallé appelé Clipchamp

Quelque chose à espérer : Windows Movie Maker est peut-être mort, mais Windows 11 aura bientôt une sorte de successeur spirituel, grâce à l’appétit de Microsoft pour l’achat d’entreprises basées sur des applications. Dans la dernière mise à jour de Windows, ils testent également des améliorations de l’expérience de recherche, qui seront déployées auprès des utilisateurs au cours des prochaines semaines.

Microsoft a lancé aujourd’hui une nouvelle version de Windows 11 Insider (22572) via le canal de développement, et bien qu’elle n’inclue aucune nouvelle fonctionnalité, elle introduit deux nouvelles applications « boîte de réception » qui feront bientôt partie de l’expérience par défaut de Windows 11.

L’un d’eux s’appelle Clipchamp, une application intégrée au navigateur pour l’édition de vidéos que Microsoft a acquise l’année dernière pour une somme non divulguée. À l’époque, la société avait déclaré qu’elle cherchait à intégrer l’application dans sa suite Microsoft 365 et qu’elle explorait l’idée de l’intégrer éventuellement à Windows.

Clipchamp n’est pas aussi puissant que, disons, Adobe Premiere ou DaVinci Resolve, mais pour la plupart des utilisateurs de Windows, ce sera probablement un avantage, car il ne les submergera pas avec des fonctionnalités dont ils n’ont pas besoin ou même qu’ils ne savent pas utiliser.

Au lieu de cela, Clipchamp propose une combinaison de modèles ainsi qu’une bibliothèque de médias, de filtres, de styles et d’effets de transition pour aider les utilisateurs à créer des vidéos avec un son multipiste avec une relative facilité.

Vous pouvez exporter les vidéos résultantes vers les médias sociaux directement à partir de l’application, et Microsoft indique qu’il a intégré une fonction de synthèse vocale optimisée par Azure qui permet aux créateurs d’ajouter des voix off dans plus de 70 langues. L’application s’intègre également à OneDrive, vous pouvez donc importer et exporter des fichiers vers celui-ci.

La deuxième application « boîte de réception » introduite dans Windows 11 est l’application Microsoft Family Safety, qui apportera des contrôles parentaux pour tous les comptes Microsoft utilisés par votre famille en un seul endroit. Ceci est similaire aux applications Microsoft Family Safety existantes pour Android et iOS, et il convient de noter qu’il ne sera préinstallé que sur les PC exécutant Windows 11 Home.

À l’avenir, Microsoft annonce qu’il commencera à tester une mise à jour de l’expérience de recherche dans Windows 11 (qui, notons-le, reste aussi mauvaise qu’elle l’a toujours été) qui « met en évidence des moments intéressants dans le temps ».

Cela signifie que Windows mettra périodiquement à jour la zone de recherche dans le menu Démarrer avec du contenu comme les vacances, les anniversaires, les illustrations, etc. Les recherches récentes seront affichées sur le côté gauche, et si vous vous connectez avec un compte professionnel ou éducatif, vous pourrez rechercher des fichiers et des contacts via Microsoft Search et ils apparaîtront dans la même boîte.

Heureusement, vous pourrez désactiver cette option. Si vous n’aimez pas la fonction de surbrillance de la recherche, vous pouvez la désactiver en accédant à Paramètres > Confidentialité et sécurité > Paramètres de recherche et en basculant « Afficher les surbrillances de la recherche ». Microsoft dit qu’il prévoit de tester cela dans le Release Preview Channel à partir de la semaine prochaine.

Ailleurs, cette dernière version de Windows 11 comporte de nombreux correctifs sous le capot et quelques changements cosmétiques qui modernisent l’apparence de choses comme la file d’attente d’impression et quelques icônes diverses pour s’aligner sur le langage de conception Fluent de Microsoft.