Carburants : la baisse des FAI atténue la hausse du diesel

Le gouvernement va couper le FAI dans le but de limiter les augmentations de carburant. Comme on le sait, la guerre entre la Russie et l’Ukraine a un impact partout dans le monde et il y a beaucoup de produits qui montent, mais la hausse de prix la plus visible se situe au niveau du carburant.

Une hausse du prix du gazole égale à cette semaine ferait 50 litres coûter huit euros de plus, mais avec la compensation annoncée du FAI, la hausse tombe à 6,5 euros, en baisse de 1,5 euro.

ISP réduit le prix à payer pour le diesel et l’essence, mais…

Des simulations réalisées par Deloitte indiquent que, dans le cas de l’essence simple, et face à un scénario de hausse des prix similaire à celui de cette semaine, faire le plein de 50 litres coûterait encore cinq euros sans le mécanisme de compensation et encore 4,07 euros avec le ajout de la TVA à refléter dans le FAI.

Si lundi prochain le prix du pétrole et des produits raffinés indiquait une hausse des prix de vente du gazole et de l’essence simple similaire à celle de cette semaine, la hausse auprès du public serait effectivement de 13 centimes en gazole simple (au lieu de 16) et de huit cents sur l’essence (au lieu de 10), en raison de la mesure annoncée par le gouvernement, révèle Deloitte.

L’évolution du prix du pétrole indique toutefois que les hausses de lundi prochain pourraient dépasser celles de cette semaine. Si les hausses hebdomadaires étaient basées sur le prix du pétrole et des produits raffinés à la date d’aujourd’hui, le litre d’essence simple augmenterait de 20 cents celui de diesel simple de 30 cents.

Dans ce scénario, les simulations de Deloitte indiquent que remplir le réservoir avec 50 litres d’essence coûterait 10 euros de plus la semaine prochaine et dans le cas du diesel ce serait 15 euros de plus par rapport au prix payé aujourd’hui.

La mesure gouvernementale susmentionnée, qui entrera en vigueur vendredi prochain – par laquelle l’augmentation de la TVA que les consommateurs devront payer davantage en raison de la hausse du prix de base des carburants, sera réduite d’un montant égal sur la taxe sur les produits pétroliers ( ISP) – une augmentation de cette taille fera le plein de 50 litres d’essence coûtera 8,13 euros de plus et le diesel coûtera plus de 12,20 euros.

L’ISP est une taxe sur les produits pétroliers et énergétiques (essence, diesel, gaz propane et butane, pétrole et GPL) destinés à la vente ou à la consommation.