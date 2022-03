REPowerEU est le plan de la Commission européenne pour réduire la dépendance énergétique de la Russie

L’Europe a vu de la pire des manières l’impact que sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie a sur l’approvisionnement des pays. Par conséquent, la Commission européenne a créé un nouveau plan, REPowerEU.

L’objectif est que l’Union européenne devienne indépendante des approvisionnements russes « bien avant 2030 ».

Aujourd’hui, la Commission européenne a dévoilé des propositions visant à accélérer les projets d’énergie renouvelable. Si auparavant, il semblait que les objectifs étaient créés à la légère et qu’ils servaient d’outil publicitaire – afin de correspondre à la volonté du peuple -, maintenant ils semblent être des objectifs spécifiques et à remplir efficacement.

Nous devons devenir indépendants du pétrole, du charbon et du gaz russes. Plus vite nous passerons aux énergies renouvelables et à l’hydrogène, associés à une plus grande efficacité énergétique, plus vite nous serons véritablement indépendants et maîtrisons notre système énergétique.

A déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

L’objectif principal est de réduire de deux tiers la dépendance de l’Europe vis-à-vis du gaz russe d’ici la fin de cette année. En outre, la Commission européenne a annoncé un investissement pour quadrupler l’horizon temporel actuel fixé à 2030 dans des secteurs tels que la fourniture d’hydrogène vert.

Selon l’entité, avec REPowerEU, les 27 pays deviendront indépendants des approvisionnements russes « bien avant 2030 ». Bien qu’il s’agissait d’une échéance précédemment établie, confortablement, en raison de sa distance, les besoins ont changé ces dernières semaines et, par conséquent, l’Europe a décidé d’agir.

Il est temps de remédier à nos vulnérabilités et de devenir rapidement plus autonomes dans nos choix énergétiques. Avançons vers les énergies renouvelables à la vitesse de la lumière. L’énergie renouvelable est une source d’énergie bon marché, propre et potentiellement inépuisable, et plutôt que de financer l’industrie des combustibles fossiles ailleurs, elle crée des emplois ici. Ça va être dur, vraiment dur. Mais c’est possible.

A déclaré Frans Timmermans, vice-président de la Commission pour le Green Deal européen.

Comme la Commission européenne l’a comparé, REPowerEU, qui va maintenant être discuté par les dirigeants de l’UE, pourrait remplacer l’équivalent de 155 milliards de mètres cubes de gaz russe importé par l’Europe.

Pour approbation sont encore des options pour l’hydrogène produit sans émissions directes, comme celle de l’énergie nucléaire. Par ailleurs, la Commission européenne entend accélérer les réformes du marché afin de favoriser le développement des infrastructures et des initiatives liées à l’hydrogène.

Enfin, la Commission européenne entend, avec REPowerEU, accélérer les procédures bureaucratiques, afin d’obtenir plus rapidement et plus simplement des licences pour de nouveaux projets.