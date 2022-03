Utilisation du Steam Deck comme système de jeu de bureau

Conclusion : bien que nous ne puissions pas imaginer qu’il y ait beaucoup de gens qui achèteraient un Steam Deck avec l’intention expresse de l’utiliser comme système de jeu de bureau, il est certainement possible de le faire si nécessaire et avec des attentes modérées.

Le Steam Deck de Valve séduit déjà les joueurs avec son mélange unique de puissance, de portabilité et de prix. C’est le système de jeu PC passe-partout que beaucoup attendaient, et à partir de 399 $, c’est le même prix que l’édition numérique de la PS5 et seulement 50 $ de plus qu’une Nintendo Switch avec écran OLED.

Il est également polyvalent. En utilisant la station d’accueil Steam Deck qui sortira plus tard cette année ou un hub USB-C alimenté existant, vous pouvez connecter l’ordinateur de poche à un écran externe et utiliser des périphériques autonomes. Cela soulève la question : comment fonctionne-t-il réellement en tant que bureau aujourd’hui ?

James Archer de Rock Paper Shotgun a récemment entrepris de le découvrir, en associant le Steam Deck à un moniteur 1080p ainsi qu’à un clavier et une souris autonomes.

Dans Horizon Zero Dawn, Archer a pu faire une moyenne de 40 images par seconde en utilisant l’écran intégré du Steam Deck avec les paramètres de qualité d’origine. Sur le moniteur 1080p, la moyenne est tombée à seulement 26 images par seconde. Dans God of War, le Steam Deck affichait en moyenne 35 ips sur l’écran intégré, mais seulement 20 ips lorsqu’il s’exécutait sur le moniteur externe.

Ailleurs, Wolfenstein II: The New Colossus est passé d’un solide 60 ips à environ 35-45 ips à 1080p. Death’s Door a également enregistré une moyenne de 60 ips sur le système, mais est tombé à 35-40 ips sur l’écran 1080p. Et si vous êtes prêt à baisser un peu la qualité graphique, des titres comme Elden Ring et même Crysis Remastered sont parfaitement jouables sur un écran 1080p.

Crédit d’image Rock Paper Shotgun