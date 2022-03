La limitation du Samsung S22 suscite des discussions sur une enquête réglementaire et un recours collectif

Une patate chaude : Samsung a choisi de limiter de manière agressive les performances de ses téléphones Galaxy S via un service appelé Game Optimizing Service, qui compte de nombreux fans dans les bras. Il fait maintenant l’objet d’un examen réglementaire et d’un recours collectif en Corée du Sud.

Plus tôt ce mois-ci, quelqu’un d’assez curieux pour tester les affirmations de performance du Galaxy S22 de Samsung a découvert qu’elles n’étaient vraies que lors de l’exécution d’applications de référence. Il s’est avéré que la société avait limité des milliers d’applications populaires sur ses téléphones phares, probablement pour préserver la durée de vie de la batterie et les empêcher de surchauffer lors d’une utilisation intensive.

Cela a incité les développeurs à l’origine de l’outil d’analyse comparative populaire Geekbench à interdire les quatre dernières générations de téléphones de la série Galaxy S, car de nombreux utilisateurs se plaignant sur les réseaux sociaux coréens et les forums d’assistance de Samsung ont déclaré avoir également rencontré ce problème sur des modèles plus anciens.

Samsung a récemment publié une FAQ sur son site Web d’assistance coréen en réponse au tollé général. Dans ce document, la société a déclaré que son service d’optimisation de jeu (GOS) est conçu pour aider les appareils Galaxy à équilibrer les performances et la durée de vie de la batterie d’une manière qui n’affecte pas l’expérience utilisateur.

Le géant coréen note que la liste de 10 000 applications apparues en ligne est utilisée par GOS pour déterminer rapidement si une application nouvellement installée est un jeu ou non. Dans le même temps, la société a déclaré que les outils d’analyse comparative ne sont pas identifiés comme des jeux, de sorte que leur comportement n’est pas géré par GOS. C’est plus ou moins un aveu qu’il a sciemment étranglé les jeux populaires, ce qui a également mis OnePlus dans l’eau chaude l’année dernière.

Dans une future mise à jour One UI, Samsung ajoutera une bascule pour les personnes qui souhaitent désactiver GOS sur leur téléphone Galaxy S. Cependant, The Korea Herald écrit que la Commission du commerce équitable de Corée du Sud prévoit d’ouvrir une enquête sur l’affaire pour voir si l’entreprise a violé la loi sur la publicité lors de la commercialisation de sa gamme de téléphones Galaxy S22.

Les problèmes de Samsung ne s’arrêtent pas là, car une autre publication locale affirme qu’un recours collectif se prépare contre lui. Apparemment, plusieurs propriétaires de Galaxy S22 ne sont pas contents d’avoir été induits en erreur sur les capacités de performance du téléphone, ils demandent donc 300 000 wons (245 $) en compensation par personne.

Avec autant de téléphones récents offrant plus de puissance de calcul que leur refroidissement ne peut en supporter, il ne devrait pas être surprenant que des entreprises comme Razer construisent des ventilateurs RVB que vous pouvez attacher à vos appareils mobiles. Certains fabricants de téléphones comme Nubia vont même jusqu’à intégrer de petits ventilateurs dans leurs combinés pour s’assurer que leurs chipsets offrent le plus haut niveau possible de performances soutenues sans surchauffe.