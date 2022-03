GTA V et GTA Online prévus pour les consoles de nouvelle génération

Il a récemment été révélé la date à laquelle les joueurs de Playstation 5 et Xbox Series X pourront mettre la main sur GTA V et GTA Online sur leurs nouvelles consoles.

Venez voir quand vous pourrez revenir à San Andreas avec toute la splendeur de la dernière génération de consoles.

C’est une excellente nouvelle pour ceux qui attendaient (et désespérément) que Grand Theft Auto V (et GTA Online) arrivent sur les consoles de nouvelle génération, avec tout ce que cela implique.

Rockstar se prépare, ce mois-ci, à se lancer sur les consoles Next Generation, avec le lancement de GTA V Enhanced Edition le 15 mars 2022, pour Playstation 5 et Xbox Series X, qui peuvent être précommandés avec 50 % de réduction du 14 mars au Juin 2022.

De plus, ceux qui ont effectué la précommande numérique sur la boutique PlayStation 5 ou le Microsoft Store peuvent désormais pré-télécharger Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online.

Le mode histoire et le mode en ligne seront lancés le 15 mars et comprendront de nouveaux modes graphiques avec une résolution allant jusqu’à 4K et 60 images par seconde, des textures améliorées, des options HDR et de ray tracing, des temps de chargement plus rapides, un son 3D immersif, exclusif à chaque plate-forme et bien plus encore. Suite.

De plus, il sera désormais possible de transférer la progression du mode Histoire Playstation 4 ou Xbox One en chargeant une sauvegarde Rockstar Games Social Club, et il sera également possible de transférer des personnages depuis GTA Online le 15 mars. Ceux qui veulent continuer à jouer sur la dernière génération de consoles gagneront également une Karin S95 entièrement convertie et réglée par les experts de Hao’s Special Works, ainsi qu’un ensemble de livrées Chameleon applicables à tous les véhicules.

Remarque importante : Pour les migrations GTA Online sur plateformes, l’argent (GTA$) acheté ne peut être transféré qu’entre plateformes de la même famille (PS4 -> PS5 ou Xbox One -> Xbox Series X|S). Tous les GTA$ gagnés seront transférés quelle que soit la plateforme.

Dans GTA Online, une nouvelle sélection de carrières arrive. De cette façon, les débutants et les joueurs qui veulent recommencer avec de nouveaux personnages auront un avantage dans le monde criminel du sud de San Andreas. Avec la nouvelle façon de construire votre carrière, vous pouvez déjà entrer dans GTA Online avec une propriété exécutive, un véhicule et une arme, en plus de la possibilité d’ajouter des améliorations utiles et des GTA$ supplémentaires.

Il sera possible de choisir l’une des « carrières » les plus populaires de GTA Online : Cadre, Marchand d’armes, Propriétaire de pub ou Motard. Vous recevrez ensuite une petite fortune de 4 000 000 GTA$ pour acheter l’essentiel. Ceux qui choisissent l’une des quatre carrières auront la propriété exécutive et pourront profiter immédiatement d’une grande variété de missions et d’activités dans le jeu. Et, bien sûr, vous pouvez développer des entreprises et tester de nouvelles carrières au fur et à mesure de votre progression dans le jeu.

Une fois que vous avez choisi une carrière, utilisez votre nouvelle fortune de 4 000 000 GTA$ pour partir du bon pied, en achetant l’essentiel parmi une grande variété de propriétés, de véhicules et d’armes. Vous pouvez opter pour les bases – une propriété exécutive non améliorée et un simple combo arme et véhicule – ou des propriétés exécutives pleines d’améliorations et de personnalisations, de véhicules haut de gamme et d’un arsenal complet pour remplir un casier d’armes. Tout dépend de la façon dont vous voulez dépenser l’argent, en vous rappelant que vous pouvez prendre un maximum de 1 000 000 GTA$ de ces fonds dans GTA Online.

Cependant, il existe déjà des rapports sur Internet selon lesquels l’espace disque occupé par GTA V dépassera 90 Go. Alors préparez-vous…

GTA V et Grand Theft Auto Online seront disponibles numériquement le 15 mars sur le PlayStation 5 Store et le Microsoft Store, avec des copies physiques arrivant plus tard en avril.

Pendant ce temps, Rockstar continue son développement du prochain jeu de la série.