88% pensent que les cyberattaques sur les sites Web russes peuvent aider l’Ukraine

Nous sommes à près de deux semaines du début de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, et dans ce laps de temps, nous avons été témoins de situations que nous aurions auparavant cru impensables. La liste des marques et entités qui ont tourné le dos au pays de Vladimir Poutine est déjà longue et chaque jour de nouvelles sanctions sont infligées au gouvernement russe.

De plus, un grand nombre de pirates informatiques répartis à travers le monde se sont regroupés pour faire tomber divers sites Web russes. Et dans notre dernier numéro hebdomadaire, nous voulions savoir si nos lecteurs pensaient que ces cyberattaques pouvaient améliorer la situation en Ukraine. Voyons donc les résultats.

Pensez-vous que les cyberattaques sur les sites Web russes peuvent aider l’Ukraine ?

Après avoir terminé la question de la semaine dernière, suit maintenant la divulgation de tous les résultats à travers l’analyse des 4 067 réponses obtenues.

Les résultats montrent que l’écrasante majorité des participants, avec 88% des votes, pensent que les attaques informatiques contre les sites russes peuvent aider l’Ukraine (3 575 votes). De leur côté, seuls les 12% restants ont répondu négativement à cette question hebdomadaire, estimant que cette action n’aura aucun effet positif sur l’amélioration de la situation dans le pays dirigé par Volodymyr Zelensky (492 voix).

Résultats du graphique

Pour une meilleure perception visuelle, suivez le graphique avec les résultats.

Dans les commentaires de l’article sur cette question, les avis sont partagés. Mais si vous n’avez pas répondu à notre question, dites-nous maintenant si vous pensez que les cyberattaques sur les sites Web russes peuvent aider l’Ukraine.

Participez à notre numéro de cette semaine

La question de cette semaine :

Dans cette section, nous posons une question sur des sujets pertinents, actuels et utiles, pour connaître l’opinion et les tendances de nos lecteurs dans le monde de la technologie, en particulier dans notre pays.

Donc, si vous voulez voir un sujet voté dans nos numéros hebdomadaires, laissez simplement un commentaire avec celui-ci ou envoyez-le à [email protected]