Elden Ring : le joueur termine le jeu en 2h30 sans mourir une seule fois

Récemment, le jeu Elden Ring du créateur From Software est sorti. Mais les dernières informations montrent le succès que connaît déjà le titre auprès des gamers.

On sait maintenant qu’un joueur a réussi à terminer le jeu entier en seulement deux heures et demie sans mourir une seule fois.

Le récent jeu Elden Ring a déjà réussi à captiver les joueurs, et en seulement une semaine depuis sa sortie, il s’est vendu à plus de 10 millions d’unités. Grâce à la base de données Steam, nous pouvons voir qu’au moment de la rédaction de cet article, le jeu compte 570 181 joueurs jouant en même temps, le pic maximum étant de 953 426 joueurs.

Et dans le segment du jeu vidéo, les gamers les plus exigeants qui tentent de battre plusieurs records et exploits incrédules font souvent l’actualité.

Le joueur termine Elden Ring en 2h30 sans perdre une seule fois

Le joueur Niko Bellic a partagé une vidéo sur son compte YouTuber où il montre comment il a réussi à terminer complètement le jeu Elden Ring en seulement deux heures et demie. Et pour atteindre ce jalon, le joueur de speedrunner a dû utiliser autant de raccourcis que possible et a également dû omettre toutes sortes d’explorations supplémentaires dans le titre. De cette façon, le plus grand ennemi et obstacle du jeu pour Bellic était le temps.

Voir la vidéo :

La vidéo montre plusieurs curiosités sur le nouveau jeu du créateur From Software, cependant il vaut peut-être mieux ne pas le voir si vous ne connaissez pas encore le jeu, afin de ne pas gâcher l’effet de surprise lorsque vous commencez à jouer. En effet, le contenu présente plusieurs raccourcis et astuces qui aident à raccourcir le temps de jeu, ce qui peut conditionner et biaiser l’expérience des nouveaux joueurs.

Il est important de noter que le joueur n’a utilisé aucune triche pour terminer le jeu et a réussi à le passer sans mourir une seule fois.