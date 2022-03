Frais SEC "l’huile de serpent" frères et sœurs de plus de 124 millions de dollars d’escroquerie cryptographique

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dans le dernier exemple de la raison pour laquelle il est toujours important de se méfier des escroqueries à la crypto-monnaie, la Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé deux frères et sœurs d’avoir fraudé des investisseurs sur plus de 124 millions de dollars avec un faux projet de cryptomonnaie appelé Ormeus Coin.

Selon la plainte de la SEC, John et JonAtina (Tina) Barksdale ont proposé et vendu Ormeus Coin à des investisseurs sur des plateformes de trading crypto de juin 2017 à nos jours. Ils ont été accusés d’avoir « escroqué des milliers d’investisseurs de détail sur plus de 124 millions de dollars par le biais de deux offres frauduleuses non enregistrées de titres impliquant » le jeton numérique.

Il est allégué que John Barksdale a organisé des tournées de présentation dans le monde entier tandis que sa sœur dirigeait la production de publications sur les réseaux sociaux, de vidéos YouTube, de communiqués de presse et d’autres supports promotionnels.

La SEC affirme que la paire a faussement affirmé qu’Ormeus Coin était soutenu par une opération mondiale de crypto-minage de 250 millions de dollars et produisait de 5,4 à 8 millions de dollars par mois en revenus miniers. En réalité, la paire avait abandonné ses opérations minières en 2019 après avoir généré moins de 3 millions de dollars de revenus miniers totaux.

La plainte indique que les Barksdales ont tenté de «préserver le [mining operation] fiction » en affichant un « portefeuille d’un tiers non lié montrant plus de 190 millions de dollars d’actifs en novembre 2021 », alors que les portefeuilles Ormeus réels détenaient moins de 500 000 dollars.

Le site Web d’Ormeus Coin est toujours opérationnel. Il répertorie les échanges qui offrent la pièce, qui, selon le site, est construite sur Ethereum et alimentée par de l’énergie verte.

« Nous alléguons que les Barksdales ont agi comme des vendeurs d’huile de serpent des temps modernes, utilisant les médias sociaux, les sites Web promotionnels et les tournées de présentation en personne pour induire en erreur les investisseurs de détail pour leur propre bénéfice », Melissa Hodgman, directrice associée de la Division of Enforcement de la SEC. , a déclaré dans le communiqué.

La poursuite civile de la SEC déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan accuse les frères et sœurs d’avoir enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières et demande une injonction, un remboursement plus des intérêts et des sanctions civiles. Par ailleurs, les procureurs fédéraux de Manhattan ont annoncé mardi que John Barksdale avait été arrêté et accusé de fraude criminelle en matière de valeurs mobilières.