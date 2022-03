TechAbout remporte le Presidential Award 2022 pour la meilleure performance dans le secteur informatique

Le 8 mars 2022, le président du Pakistan, Arif Alvi, a salué le PDG de TechAbout avec le Best Presidential IT Award 2022. Le PDG Jazib Zaman a été récompensé par le président du Pakistan pour la troisième fois en trois années consécutives. TechAbout s’est classé parmi les 3 plus performants du secteur informatique du Pakistan. La cérémonie de remise des prix présidentiels s’est déroulée à la Maison présidentielle d’Islamabad, où le secteur informatique du Pakistan et les membres de la Chambre de commerce et d’industrie de Lahore (LCCI) ont participé avec enthousiasme.

Cet événement est un signe majeur que le Pakistan se dirige vers l’évolution technologique. Bien que lentement, ces progrès dans la transformation numérique constituent des progrès considérables de la part des entreprises individuelles et du secteur informatique pakistanais collectivement.

Le ministre fédéral de la Sécurité alimentaire nationale et de la Recherche, Syed Fakhar Imam, a également fait la connaissance du président Arif Alvi et a félicité le PDG de TechAbout, Jazib Zaman, pour son excellente performance. Outre le ministre fédéral, il y avait de nombreuses autres personnalités notables telles que Ahtisham-u-din Khan (Adv. High Court), Nouman S. Ghumman (Adv High Court), Ch. Shahnawaz Sura et Shoaib Sheikh.

Jusqu’en 2021, le Pakistan était plutôt lent à rattraper les pays développés comme la Chine, l’Indonésie et les pays européens. Cependant, la pandémie de COVID-19 a bousculé la conscience collective des Pakistanais et les a poussés à comprendre la place cruciale de la technologie dans le monde d’aujourd’hui. Le monde est entré dans une nouvelle révolution où la communication se fait via les plateformes de médias sociaux et les entreprises fonctionnent numériquement.

L’économie totale des pays se tourne vers l’économie Internet. Les hôpitaux, les entreprises de construction et les petites et grandes entreprises adoptent les dernières technologies. Les données deviennent un symbole de pouvoir et à l’ère numérique, être à la traîne par rapport aux autres pays n’est pas une option sensée. Le Pakistan a besoin de geeks professionnels, de nerds informatiques, de spécialistes du marketing des médias sociaux et de développeurs de sites Web pour souligner l’importance incontestable de la technologie.

À cet égard, TechAbout fait de son mieux. Il a développé son système ERP, CRM, système de gestion hospitalière, logiciel de comptabilité, International Tech Magazines avec l’aide de ses programmeurs, ingénieurs, architectes, designers et créateurs de contenu. Son équipe de concepteurs, de spécialistes du marketing des médias sociaux, de développeurs de sites Web et de rédacteurs incisifs sert des clients nationaux et internationaux avec des performances exceptionnelles et les résultats les plus prometteurs.

Les professionnels de TechAbout réfléchissent et planifient les stratégies pour apporter un changement rapide dans le secteur informatique au Pakistan. Discipline, dévouement et travail acharné constant sont la devise de TechAbout. Aujourd’hui, la technologie n’épargne pas une seule partie de la vie. Si le Pakistan veut entrer au premier rang des nations émergentes, il doit adopter la technologie la plus récente et la plus sophistiquée. TechAbout joue ce rôle de manière responsable. Il a des nerds professionnels et des geeks en informatique qui connaissent leur travail.

Pour augmenter l’importance de la technologie, les nerds de l’informatique et les experts de TechAbout recherchent, assemblent les développements importants et promeuvent les événements cruciaux de la technologie. Le Pakistan est un terreau fertile pour les entreprises informatiques et les entreprises de commerce électronique. C’est pourquoi projeter une image solide du Pakistan est un élément essentiel de la politique.

En améliorant l’image globale du secteur informatique pakistanais, PDG Jazib Zaman fait preuve d’une ferme détermination. Le président Arif Alvi a souligné l’importance du secteur informatique et son importance pour le produit intérieur brut (PIB) du Pakistan.

TechAbout joue un rôle crucial en apportant la prospérité financière et les opportunités d’emploi à l’économie pakistanaise et au secteur informatique. L’introduction de stratégies viables et la sensibilisation accrue aux développements technologiques mondiaux peuvent inciter les entreprises à investir dans le secteur informatique. Cet effort collectif et constant peut prédire un avenir radieux pour la jeunesse pakistanaise et les travailleurs qualifiés. Chez TechAbout, des geeks professionnels abordent différents projets et apportent les résultats les plus prometteurs.

Le président Arif Alvi a salué le dévouement de l’équipe TechAbout et a reconnu leurs efforts continus. TechAbout a également reçu deux autres prix avant le prix présidentiel pour la troisième fois consécutive.

Ce coup du chapeau montre la détermination de l’équipe TechAbout à mettre en œuvre la technologie la plus récente et la plus avancée. En 2020, le président Arif Alvi a salué TechAbout avec le trophée présidentiel de l’exportation et en 2021 avec le prix de la meilleure entreprise de logiciels.

Le PDG de TechAbout a été honoré par les félicitations du président Arif Alvi et a exprimé sa mission dans les termes suivants : « Nous amènerons le secteur informatique pakistanais vers de nouveaux sommets de développement jusqu’en 2025. Un secteur informatique développé et rigoureux aurait le potentiel de dépasser 40 milliards d’exportations, soit environ 3,5 milliards à la fois.

Cet événement marque le début d’une nouvelle détermination pour l’équipe TechAbout et son PDG Jazib Zaman semble plus déterminé à franchir les étapes les plus importantes. Nous félicitons le PDG de TechAbout, Jazib Zaman, et son équipe dévouée pour leurs contributions au secteur informatique pakistanais.