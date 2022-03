Apple utilise un puissant logiciel de la NASA pour montrer les performances de Mac Studio

Apple a présenté hier une nouvelle machine qui ajoute encore plus d’options au marché des ordinateurs de bureau. Mac Studio est une machine puissante qui offre des performances élevées pour les segments où les performances sont essentielles. Pour montrer que ce nouvel ordinateur est bien une machine haut de gamme, Apple s’est tourné vers un puissant logiciel de la NASA.

Équipé de la dernière puce de la société appelée M1 Ultra, le nouveau Mac a exécuté le logiciel TetrUSS de l’Agence spatiale américaine pour montrer à quel point il est puissant.

Mac Studio… une machine performante

Des rumeurs ont commencé à soulever des indications selon lesquelles quelque chose de nouveau dans le segment Mac pourrait être lancé lors de l’événement Peek Performance.

Déjà avec quelques fonctionnalités, Apple a présenté son nouvel atout qui coûte 2 349 euros pour la version M1 Max et 4 649 euros pour la version M1 Ultra. Cette machine permettra en effet à l’utilisateur d’utiliser l’une des deux puces haut de gamme d’Apple, la M1 Max avec 10 cœurs CPU, 24 cœurs GPU et un moteur neuronal à 16 cœurs, ou la M1 Ultra, qui est à deux puces Max combinées.

Avec cela, Apple fermera presque un cycle, mettant ses processeurs Apple Silicon dans toute la gamme d’ordinateurs.

NASA : un puissant logiciel met la machine d’Apple à l’épreuve

Pour montrer les performances du M1 Ultra et que la puce a été conçue pour le professionnel et non pour l’utilisateur moyen, Apple a utilisé le logiciel TetrUSS Computational Fluid Dynamics de la NASA comme référence.

Selon l’Agence spatiale, TetrUSS est un ensemble de programmes informatiques utilisés pour l’analyse et la conception de la dynamique des fluides et de l’aérodynamique. Le logiciel est largement utilisé dans d’autres organisations gouvernementales, dans les industries aérospatiales, universitaires et non aérospatiales, telles que les industries automobile, biomédicale et du génie civil.

Avec le nouveau SoC d’Apple, le M1 Ultra, la firme de Cupertino garantit une plus grande puissance de calcul, mais aussi une meilleure efficacité énergétique.

Par exemple, le M1 Ultra dispose d’un processeur 20 cœurs, jusqu’à 64 cœurs GPU, jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée et 800 Go/s de bande passante mémoire.

Cette machine peut maintenant être commandée et sera livrée à partir du 18 de ce mois. Une particularité est la configuration maximale, qui fait monter le prix à un « modeste » 9 253,31 euros sans écran, souris et clavier.

Par conséquent, cette machine dans sa configuration « surnaturelle » coûtera certainement plus de 11 mille euros.