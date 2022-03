GeForce RTX 3080 contre Radeon RX 6800 XT : 50 points de repère du jeu

Toujours parmi les meilleurs GPU que vous pouvez acheter, jetons un regard mis à jour sur la bataille entre la GeForce RTX 3080 et la Radeon RX 6800 XT. La dernière fois que nous avons testé ces deux dans une grande comparaison de référence, c’était il y a environ un an. Pendant la majeure partie de leur vie, ces cartes graphiques hautes performances ont été difficiles à obtenir, mais nous espérons que cette situation continuera de s’améliorer tout au long de 2022.

Dernièrement, vous avez peut-être entendu dire que le 6800 XT a déjà mieux vieilli que le RTX 3080 10 Go, et que les récentes mises à jour des pilotes l’ont fait avancer. Nous ne savons pas si c’est vrai, mais après avoir exécuté les deux GPU sur une référence de 50 jeux, nous aurons certainement notre réponse.

Pour rappel, lorsque nous les avons testés il y a un an dans une référence de 30 jeux à 1080p, 1440p et 4K, nous avons constaté qu’à 1080p, le 6800 XT était environ 5% plus rapide en moyenne, puis les performances étaient même à 1440p, tandis que le 6800 XT était 6% plus lent à 4K. Une bataille globalement très serrée.

Pendant une grande partie de 2021, le prix du RTX 3080 était bien supérieur au 6800 XT en raison de la demande des mineurs, et probablement aussi des joueurs. Cependant, après ce qui a semblé être une éternité, le prix du GPU semble baisser lentement et aujourd’hui, les deux modèles peuvent être achetés pour environ 1 200 $. Pas génial, mais bien mieux qu’avant.

Si vous avez tenu bon et êtes maintenant prêt à appuyer sur la gâchette, ces données devraient être utiles, mais c’est aussi pour voir comment les performances ont progressé au cours des 18 derniers mois. Notre recommandation officielle reste de continuer et de tenir aussi longtemps que possible avant d’acheter un nouveau GPU à des prix gonflés. Nous pensons que les prix des GPU continueront de baisser, mais bien sûr, nous ne pouvons pas en être sûrs. Il convient également de garder à l’esprit que ces produits sont relativement anciens maintenant, du moins en termes de matériel informatique, et seront remplacés par une technologie plus récente plus tard dans l’année.

Pour tous les tests, nous avons utilisé notre système de test Ryzen 9 5950X avec 32 Go de mémoire DDR4-3200 CL14 double rangée et double canal. Les deux GPU ont été testés à 1080p, 1440p et 4K sur 50 jeux, en utilisant Windows 11. Les versions de pilote utilisées étaient Radeon Adrenalin 22.2.3 et GeForce Game Ready Driver 511.79.

Comme d’habitude, nous ne vous montrerons pas 50 résultats de jeu individuellement, mais nous avons sélectionné certains des plus intéressants pour les examiner de plus près. Ensuite, nous exécuterons un résumé de référence avec les scores de tous les jeux en tête-à-tête dans un seul graphique. Entrons dedans…

Repères

À partir de Dying Light 2, nous trouvons peu de distance entre ces deux GPU, en particulier à des résolutions plus élevées. Le 6800 XT a bénéficié d’un petit avantage en termes de performances à 1080p, mais à 1440p, où nous pensons que la plupart des propriétaires de cartes graphiques haut de gamme sont susceptibles de jouer, les performances ont été essentiellement neutralisées et il en va de même pour 4K.

Total War Warhammer III fonctionne actuellement mieux sur le matériel Nvidia, même si cela ne veut pas dire que l’expérience n’était pas bonne avec le 6800 XT. Cependant, le RTX 3080 était 8% plus rapide à 1080p, 16% plus rapide à 1440p et 27% plus rapide à 4K. Il convient de noter que les creux de 1% étaient à peu près les mêmes dans tous les domaines.

Dans Call of Duty Warzone, les deux GPU sont parfaitement adaptés. Nous recherchons des performances 1080p presque identiques, ce qui est peut-être un peu limité par le processeur, puis des performances pratiquement identiques à 1440p, car le 6800 XT n’était que 4% plus rapide en moyenne, puis correspondait aux performances à 4K. Nous nous attendons à ce que ces GPU évoluent de manière assez uniforme à mesure que vous réduisez les paramètres de qualité, donc l’un ou l’autre est très approprié pour les joueurs de Warzone.

Les deux GPU ont produit de nombreuses images dans Forza Horizon 5 en utilisant le préréglage de la plus haute qualité, même à 4K où les deux maintenaient plus de 60 ips. Le 6800 XT offre 11 % de performances supplémentaires en 4K, 17 % de plus en 1440p et 20 % de plus en 1080p.

God of War joue très bien avec l’un ou l’autre GPU, bien que le RTX 3080 ait fourni les meilleurs résultats. Bien que les deux cartes graphiques aient poussé plus de 60 images par seconde à 4K, la GeForce était considérablement plus rapide en pompant 20% d’images en plus. Le 3080 a également fourni des performances 10% supérieures à 1440p et 8% à 1080p.

Dans Far Cry 6, nous recherchons des performances presque identiques entre ces deux GPU. Les données 1080p et 1440p sont un peu inutiles car nous sommes limités par le processeur et c’est une limitation avec le jeu qui utilise très légèrement notre 5950X, limitant l’utilisation à seulement 2 threads. Cela dit, même à 4K où le jeu devient principalement lié au GPU, nous voyons peu de différence car le 6800 XT n’est que 4% plus rapide.

F1 2021 utilisant le préréglage ultra haute qualité active le ray tracing sur le matériel pris en charge par défaut. Cela explique pourquoi le 3080 a un avantage en termes de performances lors de nos tests, pour des performances supérieures de 8% à 1080p, 13% à 1440p et 18% à 4K. Le 6800 XT a permis des performances hautement jouables même à 4K, mais pour ceux qui recherchent des performances maximales avec le ray tracing activé, le 3080 est la meilleure solution.

Metro Exodus Enhanced nécessite la prise en charge du ray tracing pour fonctionner. Pour ce test, j’utilise le préréglage de qualité ultra avec le niveau de ray tracing réglé sur normal et nous avons également VRS réglé sur 4x. Cela a toujours vu le RTX 3080 bien en avance sur le 6800 XT, offrant 38% d’images en plus à 1080p, 47% de plus à 1440p et 64% de plus à 4K. Le 6800 XT était très utile à 1440p et 1080p bien qu’il soit beaucoup plus lent que le 3080, mais à 4K ce n’est vraiment pas adapté, surtout pour ceux qui ont besoin d’au moins 60 fps.

Pour les tests d’extraction Rainbow Six, nous utilisons le préréglage de la plus haute qualité. Les 6800 XT et 3080 vont au coude à coude à 1080p et 1440p, mais le GPU GeForce a pris de l’avance à 4K, du moins pour la fréquence d’images moyenne où il était 15% plus rapide. Les deux affichaient en moyenne bien plus de 60 ips, donc c’est bien, mais le RTX 3080 s’est avéré un peu plus capable à 4K dans ce titre.

Les performances d’Apex Legends sont similaires, bien que le RTX 3080 ait été plus rapide aux trois résolutions testées, offrant entre 6 et 12 % de performances en plus en moyenne. Étant donné que les deux ont poussé plus de 100 ips même à 4K, il est juste de dire qu’aucun GPU n’aura de problèmes pour fournir le type de fréquences d’images requises pour un gameplay compétitif, en utilisant des paramètres de qualité compétitifs.

Ensuite, nous avons Fortnite, qui, comme beaucoup d’entre vous le savent, est l’un de mes préférés. Les 6800 XT et RTX 3080 ont offert une expérience similaire, en particulier à des résolutions plus élevées. Les deux étaient bons pour plus de 150 ips à 1080p en utilisant le préréglage Epic, donc avec des paramètres de qualité compétitifs, je m’attends à ce que les marges restent similaires, en supposant que vous ne rencontrez pas de goulot d’étranglement CPU, et les fréquences d’images seront bien supérieures à 200 ips. Ici, le 6800 XT était 7 % plus rapide à 1080p, 5 % plus rapide à 1440p et seulement 4 % plus rapide à 4K.

Enfin, nous avons Cyberpunk 2077 avec des résultats mitigés. À 1080p, le 6800 XT était 10% plus rapide en comparant la fréquence d’images moyenne, malgré des creux identiques de 1%. Ensuite, à 1440p, la marge est tombée à seulement 6% en faveur de la Radeon, tandis qu’à 4K, les performances étaient les mêmes.

Résumé des performances

Avant de tirer des conclusions sur les performances, examinons les données des 50 jeux testés. Tout d’abord, voici les données 1080p et nous voyons qu’en moyenne, le RTX 3080 est à peine 3 % plus lent que le RX 6800 XT. Si nous supprimons le meilleur et le pire résultat, la marge reste la même, et si nous supprimons simplement Metro Exodus, le RTX 3080 est environ 4 % plus lent en moyenne.

Peu de choses ont changé ici. Lors de notre examen du premier jour du 6800 XT qui couvrait une douzaine de jeux, le 3080 était 6% plus lent, mais cela utilisait un échantillon de jeu plus petit, il est donc difficile d’en tirer des conclusions. La marge en 1080p est encore légèrement en faveur d’AMD.

En passant à 1440p, la marge est réduite à presque rien. Une simple différence de 1% est ce que j’appellerais des performances identiques. Par rapport à notre examen du premier jour du RX 6800 XT, le GPU Radeon était 2,6 % plus rapide en moyenne, donc le 1 % que nous examinons ici avec un échantillon de 50 jeux signifie que les résultats n’ont pas changé au cours des 18 derniers mois environ. .

Pour près de la moitié des jeux testés, 24 sur 50, la marge était de 5 % ou moins, ce qui signifie qu’il n’y avait aucune différence perceptible entre les deux GPU. Ensuite, nous voyons seulement 14 titres où la marge était de 10 % ou plus dans les deux sens.

Lors des tests précédents, le RTX 3080 s’est avéré 5% plus rapide en moyenne à 4K, et ici sur 50 jeux, il était 7% plus rapide, ou 6% si vous supprimez le résultat Metro Exodus. C’est étonnamment similaire à ce que nous avons vu il y a plus d’un an, donc encore une fois, il semble que très peu de choses aient changé.

Choisir un gagnant

En termes de performances de rastérisation, la RTX 3080 et la Radeon 6800 XT sont très égales. Quelles que soient les histoires que vous entendez sur l’optimisation des pilotes, la vérité est que rien n’a changé dans cette fusillade depuis le premier jour. Il y a sûrement eu des mouvements plus importants par match, mais dans l’ensemble, le tableau semble inchangé.

Lorsque vous comparez nos 50 résultats de référence de jeu avec d’autres critiques ou tests de suivi, veuillez prendre note du nombre de jeux testés, ainsi que des paramètres utilisés, car cela peut fortement influencer les marges. Par exemple, si nous devions sélectionner les 25 jeux les plus favorables pour Nvidia, le RTX 3080 finit par être 14 % plus rapide à 4K, soit le double de ce que nous voyons dans tous les jeux. Quelque chose à garder à l’esprit.

Les performances étant si proches, au moins avant de prendre en compte le ray tracing, le DLSS et d’autres fonctionnalités d’amélioration des performances, la prochaine chose à examiner est la tarification. La mise à jour des prix du mois dernier a vu le RTX 3080 10 Go arriver à 1 538 $ et la Radeon 6800 XT à un prix légèrement inférieur à 1 304 $. Aujourd’hui, les deux sont disponibles chez les principaux détaillants pour environ 1 200 $, ce qui est formidable à voir car les prix continuent de baisser lentement.

Alors, comment décidez-vous lequel acheter? Des arguments pourraient être avancés pour l’un ou l’autre produit.

L’avantage de la Radeon RX 6800 XT est la plus grande mémoire tampon VRAM, et à long terme, cela devrait bien la voir vieillir, même si 18 mois après sa sortie initiale, la RTX 3080 est toujours bonne. Le seul autre avantage notable du 6800 XT est la mémoire Smart Access. Lorsqu’il est associé à un processeur de la série Ryzen 5000, les gains de performances de certains titres peuvent être impressionnants, et même avec un processeur Alder Lake, nous pensons que l’amélioration peut être significative. Les GPU GeForce ne semblent pas autant bénéficier de la barre redimensionnable.

La GeForce RTX 3080 présente deux autres avantages distincts : la prise en charge du DLSS et des performances de ray tracing supérieures. À notre avis, DLSS est devenu un argument de vente solide pour les produits de marque RTX, car le support et la qualité continuent de s’améliorer. Pendant ce temps, AMD n’a toujours pas de vraie réponse au DLSS. FSR a contribué à atténuer ce coup, mais il n’annule pas DLSS et ce n’est pas un argument de vente des GPU Radeon, en grande partie parce qu’il prend en charge tous les GPU, GeForce inclus.

Au fur et à mesure que DLSS continue de s’améliorer, le ray tracing s’améliore également avec de plus en plus de titres offrant des effets de ray tracing, et ceux qui l’utilisent bien voient généralement un réservoir de performances sur les produits basés sur RNDA2. Nous pensons qu’il est facile d’argumenter en faveur du RTX 3080 compte tenu de ces fonctionnalités, en particulier si vous souhaitez découvrir le ray tracing et pensez que vous jouerez aux derniers titres avec celui-ci activé. Un GPU GeForce est indispensable car les performances sont généralement bien meilleures.

Choisir la Radeon plutôt que la GeForce serait justifié si vous n’êtes pas intéressé par le ray tracing et vous pourriez économiser de l’argent dans le processus. Sur cette note, nos tests de performances ont été effectués à l’aide d’un système Ryzen 5000 avec Resizable BAR activé. Cela favorise les GPU Radeon plus que GeForce, donc si vous avez un système qui ne prend pas encore en charge la Resizable BAR, le RTX 3080 sera globalement légèrement meilleur par rapport à ce qui a été montré ici, bien que ce soit une différence marginale.

