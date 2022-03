Problèmes d’espace avec les applications sur Android ? Google va résoudre le problème très bientôt

La gestion de l’espace sur un smartphone Android a toujours été un problème, que les marques semblent contourner avec l’augmentation du stockage. Pourtant, et sur des équipements plus anciens, ce n’est pas une réelle possibilité.

Pour éliminer ce problème, Google semble avoir une solution qu’il apportera à Android. Vous pourrez résoudre le problème d’espace sur votre système avec une gestion différente dans les applications, qui pourront désormais être archivées.

Ce sera simple de gagner de la place sur Android

L’un des moyens les plus simples de récupérer de l’espace sur un smartphone, et pas seulement sur Android, consiste à supprimer des applications. Beaucoup ont des propositions qu’ils n’utilisent pas de manière récurrente et qui n’ont pas besoin d’être présentes sur l’équipement. Par conséquent, ils peuvent être éliminés pour gagner de la place.

Google veut changer ce scénario et prépare une nouveauté importante pour les programmeurs, à travers Bundletool et Gradle Plugin. Bientôt, ceux-ci pourront créer des propositions que les utilisateurs pourront utiliser pour réduire l’espace occupé sur les smartphones des utilisateurs.

Les applications Android font cette gestion de l’espace

D’après ce que Google a révélé, la nouvelle technologie Bundletool parviendra à réduire de 60 % l’espace occupé par chaque application. Mieux encore, sa capacité à ne pas affecter les données des utilisateurs. Cela garantit que même si l’application est réutilisée, toutes les données sont conservées.

Pour concrétiser cette nouveauté, et ainsi éviter de désinstaller une application, seules des parties seront supprimées. Ceux-ci seront placés dans un package Android spécifique, qui sera archivé sur le smartphone Android lui-même. Ce paquet conservera les données jusqu’au moment où elles seront récupérées.

Surcharge de stockage sans perte de données

Bien qu’il ait été révélé aux développeurs, cela ne fonctionnera pas tout de suite. Cela dépendra de l’arrivée de Bundletool 1.10 et Gradle Plugin 7.3 sur Android, ce que Google fera cette année. La nouveauté d’Android peut également être utilisée ultérieurement par d’autres magasins d’applications.

Tous ceux qui optent pour des smartphones avec moins de capacité de stockage auront ici une aide précieuse. Sans perdre de données ni même d’applications, les utilisateurs gagneront un espace précieux sur Android.