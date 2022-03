Il y a un géant de plus qui quitte la Russie et l’isolera encore plus d’Internet

Internet a été une étape dans la lutte de l’Ukraine contre l’invasion russe. Les attaques constantes des deux côtés et l’utilisation de ces derniers pour partager des informations ont ouvert un espace pour que beaucoup essaient d’être contrôlés.

La situation évoluant à un rythme soutenu, la Russie est de plus en plus isolée d’Internet. Il y a maintenant un nouveau géant qui a décidé d’abandonner le pays et d’arrêter de veiller à ce que les citoyens et autres entités puissent naviguer sur le plus grand réseau informatique de la planète.

Lumen, un autre géant qui quitte la Russie

Cette situation qui se produit actuellement n’a rien de nouveau à la lumière de ce qui se passe en Ukraine. Lumen a décidé de suivre la voie d’autres entreprises et d’annoncer qu’elle suspend toutes ses activités en Russie et interrompt ses opérations dans le pays. Il s’agit d’un fournisseur de services Internet, mais il ne s’occupe pas des clients à domicile.

Même ainsi, Lumen est en charge de clients importants tels que certaines chaînes de télévision et même des opérateurs de téléphonie mobile. Il est décrit comme l’une des plus grandes sources de trafic Internet du pays, ce qui aura un impact important maintenant.

Lumen permet aux particuliers et aux entreprises de rester connectés. Cependant, alors que les services aux entreprises que nous fournissons en Russie sont très limités, nous prenons des mesures pour arrêter immédiatement les affaires dans la région. En savoir plus : https://t.co/OneWXoVxpL — Lumen (@lumentechco) 8 mars 2022

Blocage immédiat d’Internet dans le pays de Poutine

D’après ce que Lumen a révélé, les raisons de ce départ sont liées à l’augmentation des risques de sécurité en Russie, tant pour l’entreprise que pour ses clients. Ils ont également peur des mesures que le gouvernement de Vladimir Poutine applique dans le pays et qui pourraient conduire à un blocus et même à l’imposition de règles.

Lumen a révélé que les services aux entreprises qu’ils fournissent sont extrêmement petits et très limités, tout comme leur présence physique. Pourtant, étant donné que Cogent a récemment quitté la Russie, il a dû être responsable d’un volume de trafic beaucoup plus important vers et depuis Internet, ce qui le place probablement en tête.

Cogent avait déjà pris position dans le cas de l’Ukraine

Dans le cas de cette nouvelle société américaine, leur intention est uniquement d’assurer votre sécurité. Il n’a pas justifié son départ par la nécessité d’imposer des sanctions et des blocus, liés au conflit dans lequel l’Ukraine est au centre.

Avec le départ de Cogent et Lumen du territoire de la Russie, ce pays est de plus en plus isolé d’Internet. C’était un scénario attendu et qui est déjà contrecarré par certaines mesures. Même ainsi, et pendant le conflit avec l’Ukraine, il est peu probable que la Russie puisse rétablir l’accès à Internet, du moins dans des conditions minimales.