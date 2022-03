Rappelez-vous tout ce qu’Apple a présenté lors de son événement Peek Performance

Comme d’habitude lors des événements Apple, les nouvelles qui ont été révélées aujourd’hui à Peek Performance ont montré le meilleur que la marque a préparé. Avec Tim Cook sur scène, tout a été aménagé et révélé et détaillé, préparant ce qui va arriver.

Les nouveautés sont nombreuses et axées sur un nouvel iPhone SE et un nouvel iPad Air, avec de nombreuses améliorations. De plus, Apple a préparé 2 nouvelles surprises, désormais axées sur le travail et qui ont pris forme dans Mac Studio.

En fin d’après-midi d’hier, Apple a de nouveau révélé une série de nouvelles très intéressantes. Ceux-ci seront disponibles très prochainement, renouvelant de nombreuses propositions de la marque dans des domaines clés, améliorant l’offre des utilisateurs.

Il y a un nouvel iPhone SE, maintenant avec 5G

La première proposition était le renouvellement de l’iPhone plus accessible à tous. Le modèle SE a été renouvelé, en conservant toujours le même design que la marque a révélé l’année dernière. Nous avons encore l’arrivée de la 5G, que beaucoup attendaient pour ce modèle.

En plus de cette nouveauté, il y a aussi l’arrivée du SoC A15 Bionic, qui apporte au nouvel iPhone SE toutes les capacités d’IA que la marque a créées. Combiné avec l’appareil photo 12 mégapixels avec Deep Fusion, nous avons la reconnaissance d’image et de texte.

C’est aussi ce SoC qui, associé au bouton Home, apporte la sécurité nécessaire aux données des utilisateurs. La batterie est connue avec plus de capacité, mais sans connaître les valeurs. Il s’agit également d’un appareil plus rapide en termes de performances, à la fois sur le CPU et sur le GPU.

Les ventes du nouvel iPhone SE commencent le 18 mars, avec un prix de 429 $. Au Portugal, le nouvel iPhone SE coûtera 529,00 €, dans le modèle 64 Go, et pourra être commandé à partir de 13h00 le 11/3.

Le nouvel iPhone SE est arrivé, le renouvellement de l’un des classiques d’Apple

L’iPad Air est plus puissant et dispose déjà de la 5G

Dans sa vague de rénovation, Apple a décidé d’apporter des nouveautés à l’un de ses appareils à succès. Nous parlons de l’iPad Air, qui a reçu du nouveau matériel ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Celui-ci supporte désormais la 5G et a reçu le SoC M1, pour avoir encore plus de performances.

Avec ce nouveau SoC, Apple garantit une amélioration des performances de 60% et plus d’efficacité dans le domaine énergétique. Le GPU grandit de la même manière et a des performances 2x supérieures et sa batterie garantit une autonomie d’une journée entière. La présence d’un port USB-C vous donne plus de vitesse de transfert de données.

Les améliorations concernent également la photographie, qui dispose désormais d’une caméra frontale ultra-large de 12 MP avec prise en charge de la vidéo 4K et prise en charge de la fonction Center Stange. Cet iPad Air remanié est compatible avec le Magic Keyboard de 2e génération, le Smart Keyboard et l’Apple Pencil.

Arrivant également le 30 mars, l’iPad Air aura un prix de 709 € et pourra être précommandé dès le 11 de ce mois.

Apple lance le puissant nouvel iPad Air avec 5G

M1 Ultra, le SoC le plus puissant jamais conçu par Apple

Une nouveauté qu’Apple a préparée en secret était un nouveau SoC. Le M1 Ultra est prêt à l’emploi et apporte encore plus de performances, de manière simple et intelligente. En unissant 2 SoC M1 MAX, avec l’architecture UltraFusion, Apple crée une proposition unique et intégrée.

Cela parvient à doubler directement ce que le M1 Max offre et comprend 20 cœurs de processeur, 64 cœurs de GPU et jusqu’à 128 Go de RAM. Apple garantit qu’il a de meilleures performances CPU et GPU qu’un PC avec un processeur 16 cœurs, utilisant respectivement 100 W et 200 W de puissance en moins.

La croissance des performances dépasse également tout ce qu’Apple avait déjà créé et les améliorations sont évidentes et immédiatement visibles, avec des performances beaucoup plus fluides et beaucoup plus rapides.

Ce nouveau SoC est prêt et sera utilisé immédiatement. Apple veut mettre le M1 Ultra dans le nouveau Mac Studio, que la marque a également présenté hier.

Apple a présenté la nouvelle puce M1 Ultra, son SoC le plus puissant jamais conçu

Mac Studio est le nouveau supercalculateur d’Apple

Enfin, et faisant déjà usage du SoC M1 Ultra, Apple a dévoilé son nouvel ordinateur. Mac Studio est une machine hautes performances qui sera son plus grand représentant. Il peut être acheté avec le SoC M1 Max ou le nouveau M1 Ultra.

La version avec SoC M1 Max dispose d’un processeur 10 cœurs, jusqu’à 32 cœurs GPU, jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée et 400 Go/s de bande passante mémoire. La proposition offre un processeur 20 cœurs, jusqu’à 64 cœurs GPU, jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée et 800 Go/s de bande passante mémoire.

Selon Apple, cet ordinateur peut connecter jusqu’à quatre moniteurs Pro Display XDR et un téléviseur 4K. Il dispose d’une sortie casque avec une compatibilité avancée pour les équipements à haute impédance ou les haut-parleurs amplifiés.

Le nouveau Mac Studio peut facilement battre le Mac Pro. La marque a révélé que Mac Studio est 80 % plus rapide que Mac Pro et 3,4 fois plus rapide que n’importe quel iMac. Les 19,7 cm2 qu’occupe le Mac Studio cachent un système thermique qui permet aux processeurs M1 Max et M1 Ultra d’atteindre des performances élevées et dans un silence presque absolu.

Le moniteur 27″ 5K Studio Display prend en charge VESA. Il est livré avec un appareil photo 12 MP (avec prise en charge Center Stage) et un système de 6 microphones, 4 woofers et 2 tweeter. Apple a mentionné que Mac Studio a la capacité de lire 18 contenus vidéo. en 8K Pro Res.





Apple Studio Display coûte 1799 € ; le Mac Studio avec M1 Max est disponible à partir de 2349 € et le modèle avec M1 Ultra 4649,00 €.

Mac Studio : le nouvel ordinateur d’Apple est un « monstre » très puissant

Apple a également profité de l’événement Peek Performance pour présenter une nouveauté sur l’iPhone 13. Nous avons ainsi une nouvelle couleur, le vert, qui pourra être choisie sur les iPhone, Pro et Pro Max. Si dans le premier cas il n’est que vert, dans les 2 derniers il s’appelle Verde Alpino.