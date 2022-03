Le rover Mars de la NASA, Perseverance, a eu un rocher dans sa roue pendant des semaines. Et maintenant?

Mars n’est pas juste au coin de la rue et tout ce qui s’y passe a une réaction pratiquement infime d’ici sur Terre. En tant que tel, malgré son apparence facile, le rover Perseverance de la NASA, dont la mission est de trouver des preuves pour savoir s’il y a jamais eu de vie sur Mars, a un rocher dans sa roue et on ne sait pas comment il est arrivé là.

Il s’agit d’une petite pierre qui s’est logée dans l’une des six roues du véhicule d’exploration spatiale de l’agence nord-américaine d’une valeur de 2 000 millions d’euros.

Le véhicule de la NASA a un rocher de Mars sur une roue

Oui, il est juste de dire que le rover martien a « une épine dans le pied ». La roche intrusive a été découverte le 25 février grâce à une photographie prise par l’une des caméras de détection de danger de Persévérance, connue sous le nom de Hazcams.

Cependant, on pense qu’il existe depuis début février.

Reste à savoir comment la pierre s’y est retrouvée. Et ce ne sera certainement pas pour les grands voyages que ce rover a effectués sur le sol martien. En effet, depuis son atterrissage sur Mars, Perseverance a parcouru un peu plus de trois kilomètres au-dessus du cratère Jezero, où il a collecté plusieurs échantillons de sol martien.

L’indice le plus crédible de ce qui s’est passé est qu’une de ces pierres qui auraient dû être ramassées est tombée dans la roue.

Comme mentionné par la NASA, dans une dernière image capturée par la caméra Hazcams, la pierre est toujours coincée dans la roue avant du rover. Cependant, cela n’a pas empêché Perseverance de retourner là où il avait atterri initialement pour continuer à collecter des échantillons de sol.

Pour l’instant, cet incident ne semble pas poser de problème pour la mission martienne de la NASA. L’agence américaine n’a pas révélé si elle prendrait des mesures pour se débarrasser de la roche – si cela est possible – ou simplement si le rover poursuivrait ses tâches tant que l’incident ne poserait pas de réel danger pour la mission.

Les roues Perseverance ont été inspirées par les roues Curiosity

Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a utilisé toute son expérience dans le développement des roues de Curiosity, le rover lancé en 2011, pour concevoir les roues de Perseverance, chacune de 52,6 centimètres de diamètre.

Les roues sont en aluminium et ont des rayons en titane. Ils disposent également d’un nouveau sol. Ainsi, au lieu de la bande de roulement à 24 motifs de Curiosity, maintenant 48 bandes légèrement incurvées et la roue a été renforcée, elle est plus épaisse. Cela vient de l’expérience acquise avec les roues du rover Curiosity, qui s’est rompu à divers endroits.

La mission Perseverance fait partie d’un programme plus vaste de la NASA, dont le programme Artemis fait partie, qui comprend des missions sur la Lune comme moyen de se préparer à la future exploration humaine de Mars.