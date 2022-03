Les cartes graphiques Intel Arc Alchemist haut de gamme pourraient arriver entre mai et juin

Intel est une entreprise qu’on ne présente plus, et la plupart des utilisateurs la connaissent notamment pour ses processeurs, que l’on retrouve dans un grand nombre de machines.

Cependant, la marque de Pat Gelsinger parie désormais aussi sur le segment des cartes graphiques. Et selon les dernières informations, les modèles haut de gamme d’Intel Arc Alchemist pourraient arriver durant les mois de mai ou juin.

Les GPU Intel Arc Alchemist haut de gamme arrivent entre mai et juin

De nouvelles données indiquent maintenant que les nouvelles cartes graphiques haut de gamme Intel Arc Alchemist seront lancées entre la 18e et la 22e semaine de cette année. On peut donc s’attendre à ce que ces équipements graphiques puissent arriver entre début mai et début juin.

De plus, comme certaines chaînes l’ont souligné, entre le 24 et le 27 mai, l’événement Computex aura lieu. En tant que tel, c’est peut-être le moment et le lieu idéaux pour que le fabricant franchisse cette étape que nous attendions tous.

D’après ce que l’on sait déjà, l’Intel Arc Alchemist est basé sur la puce graphique Intel DG2-512EU, ce qui signifie qu’il aura 512 unités d’exécution, ce qui se traduit par 4096 cœurs à une fréquence de 2,10 GHz. Les cartes sont également livrées avec 16 Go de mémoire GDDR6 et une interface mémoire 256 bits. Récemment, il a même été révélé que ces GPU pourraient même prendre en charge jusqu’à 5 moniteurs.

Certains experts avancent que ce nouveau pari d’Intel pourrait même rivaliser avec les cartes graphiques haut de gamme de Nvidia. D’autres sources avancent même qu’Arc Alchemist peut fonctionner de la même manière que la puissante GeForce RTX 3080.

En revanche, il ne faut pas oublier que Nvidia prépare déjà à fond le développement de ses GPU nouvelle génération GeForce RTX 40. A ce titre, il suffit d’attendre de voir ce que prépare Intel et d’essayer de comprendre dans quel tier Arc L’alchimiste peut concourir.