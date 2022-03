Le directeur de l’Agence spatiale russe a menacé de détruire la Station spatiale internationale

La Russie a envahi l’Ukraine et, en plus de la guerre sur le terrain, a levé une couverture de sanctions et de condamnations à travers la planète. Cette autre guerre, celle de l’échange d’accusations, a également atteint l’espace, sur la Station spatiale internationale (ISS). À la suite des développements, le directeur de l’agence spatiale Roscosmos, Dmitry Rogozin, et l’ancien astronaute de la NASA, Scott Kelly, échangent des barbes sur Twitter.

Dans l’échange houleux, Rogozine a claqué « Disparais, idiot! Sinon, la mort de l’ISS sera sur ta conscience. »

Le partenariat spatial entre la Russie et les États-Unis semble de plus en plus instable. Cet effort conjoint s’est sérieusement érodé depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, exhortant les États-Unis et plusieurs autres pays à imposer de nouvelles sanctions économiques.

La Russie attaque également avec des sanctions et des menaces de sanctions. L’un d’eux est venu d’officiers de l’espace russes qui ont décrété l’interdiction de la vente de moteurs de fusée de fabrication russe aux entreprises américaines et ont arrêté le lancement de fusées Soyouz de fabrication russe depuis le port spatial européen en Guyane française, entre autres mesures.

Ces mesures ont surtout un impact sur la survie de la Station Spatiale Internationale.

Les accusations sur Twitter font craindre la fin de la coopération entre la Russie et les États-Unis

Dmitri Rogozine, le chef de Roscosmos – l’agence spatiale fédérale russe – a même remis en question la participation de la nation au programme de la Station spatiale internationale. Rogozin a récemment lancé une série de tweets incendiaires – dont certains dirigés contre l’ancien astronaute de la NASA Scott Kelly.

Dans un tweet publié le 2 mars, Dmitri Rogozine a célébré le retrait des drapeaux des pays partenaires des fusées russes, proclamant que les véhicules avaient l’air « plus beaux » sans eux, selon une traduction de Google.

L’astronaute de la NASA Scott Kelly a répondu lundi : Dimon (utilisant une forme diminutive du nom Dmitry) sans ces drapeaux et sans la devise étrangère qu’ils transportent, votre programme spatial ne vaudra rien.

Peut-être trouver un emploi chez McDonald’s, si McDonald’s existe toujours en Russie.

Dans un tweet tout aussi menaçant, l’astronaute de la NASA Garrett Reisman a déclaré que Rogozine avait toujours été un « imbécile ».

Reisman a également fait référence à la menace de Rogozine en 2014 de refuser de voyager vers la Station spatiale internationale sur des fusées russes, dans laquelle le chef de Roscosmos a tristement déclaré que les astronautes américains auraient besoin d’un tremplin pour entrer dans l’espace.

Le message laissé est péremptoire, cette décision des dirigeants russes blesse mortellement Roscosmos et se retrouve avec l’une des rares sources de devises restantes pour le pays.

N’oubliez pas que lorsque votre guichet automatique est vide, vous aurez bientôt besoin d’un trampoline.

A écrit Garrett Reisman dans son tweet.

Rogozine est connu pour ses déclarations grandiloquentes. Cependant, il est extrêmement rare de voir des astronautes se disputer de manière aussi venimeuse avec un officier de l’espace en public. La discussion en ligne n’est que la dernière rupture dans un schéma de réaction croissante contre Roscosmos et ses dirigeants.

Le directeur de l’Agence spatiale russe s’est efforcé d’exploiter autant que possible la puissance spatiale de la Russie, comme nous l’avons vu avec l’interruption des ventes de moteurs russes aux entreprises américaines et la refus de lancement des satellites appartenant à OneWebune société détenue en partie par le gouvernement britannique, sur des fusées russes.

Maintenant, la cible est la Station spatiale internationale (ISS)

Peut-être, sachant que le refus de fournir des moteurs, ainsi que d’envoyer des satellites dans l’espace n’est pas une sanction prépondérante, car il existe d’autres alternatives, Roscosmos a pointé des batteries vers la Station Spatiale Internationale.

Selon les événements récents, l’agence russe montre des signes de vouloir abandonner son rôle dans la station après avoir rempli ses engagements actuels pour atteindre l’année 2024, une possibilité qui refaçonnerait fondamentalement l’avenir de la station.

Rogozine s’est incliné devant la rancune qui se développe entre Roscosmos et ses collaborateurs de longue date, suggérant que la Russie devra développer son propre programme spatial humain indépendant à l’avenir.

Les exagérations semblent être la nouvelle norme et ce qui est publié est déjà entré dans un nouveau niveau d’insultes et d’insultes.

Malheureusement, Scott Kelly, connu pour garder un python chez lui et le nourrir de souris vivantes, n’est pas le seul astronaute américain à avoir été aussi grossier. Certains des astronautes essaient d’appeler les membres de l’escadron de cosmonautes qu’ils connaissent en leur criant dessus au téléphone.

Accuse Dmitri Rogozine.

La haine de la Russie a explosé. D’une certaine manière, c’est même utile : certains de nos collègues au bon cœur passeront à côté de stupides illusions. Le pari sur la création de systèmes habités nationaux russes est désormais une évidence pour tout le monde.

Dans l’échange de mots, il y a la menace que la destruction de l’ISS puisse découler de cette discussion. Dans un tweet, qui a ensuite été supprimé, Rogozin a tiré sur Scott Kelly : « Allez-vous-en, idiot ! Sinon, la mort de l’ISS sera sur votre conscience. »

L’ancien astronaute américain a de nouveau exhorté Rogozine : « Dimon, pourquoi as-tu supprimé ce tweet ? Tu ne veux pas que tout le monde voie quel genre de gamin tu es ? »

La réponse n’a pas pris longtemps, « M. Scott Kelly ! Vous me taquinez inutilement. Nous ne sommes pas familiers, mais vous… appelez-moi ‘Dimon’, bien que je ne connaisse pas un tel traitement et que je ne permette pas que vous vous comportiez comme ça avec moi. . Être stimulant et destructeur », a tweeté Rogozine lundi, cette fois en anglais.

Le tweet s’est également terminé par une piqûre:

Je vous invite à passer un examen à l’Institut du cerveau de notre Agence fédérale médicale et biologique.

Bien que la Station spatiale internationale ait déjà annoncé sa fin, qui sera en 2030, ce manque de coopération pourrait conduire Roscosmos à partir beaucoup plus tôt. En ce sens, l’ISS pourrait se terminer plus tôt. Éventuellement même entrer dans l’atmosphère terrestre de manière incontrôlée.

Cependant, avec cette menace de ne pas fournir de moteurs pour les actions spatiales, SpaceX d’Elon Musk pourrait être la solution.

Vendredi, en réponse à la question soulevée par Rogozine sur qui pourrait sauver la Station spatiale internationale si elle descendait sauvagement vers la Terre, Elon Musk a répondu sur Twitter avec seulement une image du logo SpaceX.