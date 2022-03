LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, un voyage dans les coulisses

Personnellement et je pense que pour de nombreux fans de Star Wars et de LEGO, le jeu LEGO Star Wars: The Skywalker Saga crée une grande anticipation et anticipation.

Et récemment, Warner Bros. Games, TT Games, LEGO Group et Lucasfilm Games (partenaires dans ce jeu) ont publié une nouvelle vidéo qui montre un peu plus comment se déroule le développement du jeu.

La connexion entre le monde du jeu vidéo et la marque LEGO est solide et souriante, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une symbiose qui a encore beaucoup à offrir aux joueurs et bien d’autres jeux à développer dans le futur.

LEGO Star Wars : The Skywalker Saga sera le prochain jeu en préparation, fruit d’un partenariat créé entre Warner Bros. Games, TT Games, LEGO Group et Lucasfilm Games et devrait sortir le 5 avril de cette année.

À quelques mois de la sortie du jeu sur le marché, une nouvelle vidéo a été publiée qui décrit les coulisses du développement du jeu.

LEGO Star Wars : The Skywalker Saga est le jeu le plus ambitieux à ce jour issu du partenariat entre LEGO et LucasFilms pour l’univers Star Wars et ce sera un titre vraiment épique.

Toujours sous la baguette humoristique associée aux personnages et jeux LEGO, le jeu racontera la saga légendaire de Skywalker et inclura une nouvelle perspective à la troisième personne, de nouvelles mécaniques de combat qui se traduiront par une action viscérale et passionnante, des vaisseaux emblématiques construits pièce par pièce, et l’un des modes préférés des fans, le mode Mumble.

La vidéo des coulisses documente la collaboration entre les 4 marques et leurs efforts pour développer avec LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, un jeu spécial pour les fans de ces deux univers.

De plus, on nous présente également le point de vue de l’équipe sur certains des Easter-eggs que nous pouvons trouver cachés dans le jeu, comme le mode Pew Pew, qui remplace tous les effets sonores des armes par des sons phonétiques qui simulent des blasters, des sabres laser et bien plus encore. .

LEGO Star Wars : The Skywalker Saga sortira le 5 avril 2022 sur Xbox Series X, consoles Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC.

Les joueurs qui précommanderont la version numérique du jeu recevront un accès anticipé au pack de personnages Trooper le jour du lancement. Le pack sera disponible un mois après le lancement pour ceux qui achètent la collection de personnages (pack de saison qui comprendra les sept packs de personnages) ou peut être acheté séparément. L’achat de la version numérique du jeu inclut également Classic Obi-Wan Kenobi en tant que personnage jouable, qui ne sera pas disponible à l’achat. L’édition physique de l’édition Deluxe comprend une figurine LEGO Star Wars exclusive, Luke Skywalker avec Blue Milk.