Apple a publié la version RC d’iOS 15.4, watchOS 8.5, iPadOS 15.4, tvOS 15.4 et macOS 12.3

Apple a récemment lancé plusieurs nouveaux produits. De l’iPhone à l’iPad, sans oublier la gamme Mac, les appareils intègrent le meilleur du matériel. Bien sûr, sans système d’exploitation et autres logiciels, ces machines sont inutiles. C’est dans ce domaine que la firme de Cupertino fait aussi ses paris et sort aujourd’hui une nouvelle version, cette fois une RC, après plusieurs versions bêta d’iOS 15.4, watchOS 8.5, iPadOS 15.4, tvOS 15.4 et macOS 12.3 RC.

Comme nous l’avons suivi, il y a plusieurs nouvelles qui atteindront tous les utilisateurs dans quelques jours. Pour l’instant, uniquement ceux choisis dans le programme « développeurs ».

Les nouveautés semblent se confirmer presque toutes dans la version Release Candidate. Après plusieurs séries de versions bêta, la dernière version semble être fermée et atteindra bientôt tout le monde. Il semble cependant que la fonctionnalité Tap to Pay sur iPhone ne sera toujours pas celle-ci !

Alors quoi de neuf dans iOS 15.4 ?

identification faciale

Possibilité d’utiliser Face ID tout en portant un masque. Disponible sur iPhone 12 et plus récent

Apple Pay et le remplissage automatique du mot de passe dans les applications et Safari peuvent utiliser Face ID même lorsque vous portez un masque





émoji

De nouveaux emoji comprenant des visages, des gestes de la main et des objets ménagers sont désormais disponibles dans le clavier emoji

La salutation Emoji vous permet de choisir des tons de peau distincts pour chaque main

temps de face

Les sessions SharePlay peuvent être démarrées directement à partir des applications prises en charge

Crabe

Siri peut fournir des informations sur l’heure et la date hors ligne sur iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 ou plus récent

Siri inclut désormais une voix supplémentaire, élargissant la gamme d’options

cartes de vaccins

La prise en charge du certificat numérique COVID de l’UE dans l’application Santé vous permet de télécharger et de stocker des versions vérifiables de la vaccination COVID-19, des résultats de laboratoire et des journaux de récupération

Les cartes de vaccination COVID-19 dans l’application Wallet prennent désormais en charge le format du certificat numérique COVID de l’UE

Cette version inclut également les améliorations suivantes pour votre iPhone :

La traduction de pages Web Safari ajoute la prise en charge de l’italien et du chinois (traditionnel)

L’application Podcasts ajoute des filtres d’épisodes pour les saisons, lus, non lus, enregistrés ou téléchargés

Les domaines de messagerie personnalisés iCloud peuvent être gérés à partir des paramètres

Les actualités offrent une meilleure découverte du contenu audio dans le flux Aujourd’hui et l’onglet Audio

La caméra sur le clavier peut être utilisée pour ajouter du texte aux notes et rappels

Les raccourcis prennent désormais en charge l’ajout, la suppression ou l’interrogation de balises avec des rappels

Les paramètres SOS d’urgence ont été modifiés pour utiliser la mise en attente d’appel pour tous les utilisateurs. L’appel en 5 touches est toujours disponible en option dans les paramètres SOS d’urgence

Le gros plan dans la loupe utilise l’appareil photo ultra-large de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max pour vous aider à voir de petits objets

Les mots de passe enregistrés peuvent désormais inclure leurs propres notes dans les paramètres

Cette version inclut également des corrections de bugs pour votre iPhone :

Le clavier peut insérer un point entre les chiffres saisis

Les widgets d’actualités de la vue Aujourd’hui peuvent ne pas ouvrir les articles lorsqu’ils sont explorés

Les photos et les vidéos ne peuvent pas être synchronisées avec la bibliothèque de photos iCloud

La fonctionnalité d’accessibilité de l’écran vocal peut se fermer de manière inattendue dans l’application Livres

L’écoute en direct ne peut pas être désactivée lorsqu’elle est désactivée dans le centre de contrôle

D’autres systèmes d’exploitation ont également reçu des nouvelles.