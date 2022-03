Mac Studio : le nouvel ordinateur d’Apple est un « monstre » très puissant

Comme toujours, Apple surprend ! Après que l’on connaisse déjà le nouvel iPhone SE, le nouvel iPad Air et le nouveau SoC M1 ultra, Apple a présenté le nouveau Mac Studio, son nouvel ordinateur qui est une véritable super machine.

Le nouveau Mac Studio est équipé du nouveau SoC M1 ultra, mais il y a tellement plus !

Ceux qui ont suivi la présentation du nouveau Mac Studio étaient certainement sans voix pour classer cette super machine d’Apple. Tel que présenté, Mac Studio est une machine super puissante avec un ensemble de spécifications qui garantissent des performances incroyables.

Mac Studio peut être acheté avec le SoC M1 Max ou le nouveau M1 Ultra. Le SoC M1 Max dispose d’un processeur 10 cœurs, jusqu’à 32 cœurs GPU, jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée et 400 Go/s de bande passante mémoire.

Avec le nouveau SoC d’Apple, le M1 Ultra, une plus grande puissance de calcul est garantie, mais aussi une meilleure efficacité énergétique. Avec le M1 Ultra, la machine dispose d’un processeur 20 cœurs, d’un processeur graphique jusqu’à 64 cœurs, d’une mémoire unifiée jusqu’à 128 Go et d’une bande passante mémoire de 800 Go/s.

Mais il y a plus…

Principales caractéristiques du nouveau Mac Studio

Wi-Fi 6

BT 5.0

Disque SSD jusqu’à 8 To

Interface Ethernet prenant en charge 10 Gbit/s

Thunderbolt 4 (4 interfaces)

Interface HDMI

fente pour carte

2x USB-A

jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée

…et beaucoup plus

Avec Mac Studio, vous pouvez créer le studio de vos rêves grâce à 12 ports hautes performances, idéalement situés à l’avant et à l’arrière. Connectez et déconnectez facilement votre caméra, un disque dur externe ou d’autres appareils par l’avant.

Selon Apple, ce « monstre » peut connecter jusqu’à quatre moniteurs Pro Display XDR et un téléviseur 4K. Il dispose même d’une sortie casque avec une compatibilité avancée pour les équipements à haute impédance ou les haut-parleurs amplifiés.

En termes de comparaisons, le nouveau Mac Studio bat facilement le Mac Pro. Selon le géant de Cupertino, le Mac Studio est 80 % plus rapide que le Mac Pro et 3,4 fois plus rapide que n’importe quel iMac.

Les 19,7 cm2 qu’occupe le Mac Studio cachent un système thermique révolutionnaire qui permet aux processeurs M1 Max et M1 Ultra des performances incroyables dans les tâches les plus exigeantes et dans un silence presque absolu.

Le moniteur 27″ 5K Studio Display prend en charge VESA. Il est livré avec un appareil photo 12 MP (avec prise en charge de Center Stage) et un système de 6 microphones, 4 woofers et 2 tweeter. Apple a mentionné que Mac Studio a la capacité de lire 18 vidéos. contenu en 8K Pro Res.

Parce que macOS Monterey est conçu avec le processeur Apple à l’esprit, le système tire automatiquement parti des graphismes avancés, de la mémoire incroyable et du puissant apprentissage automatique des M1 Max et M1 Ultra.

En ce qui concerne les prix, cette super machine avec 64 Go de mémoire unifiée et 1 To de stockage vous coûtera 3 999 $.

Le Studio Display (c’est-à-dire le moniteur) coûte 1 599 $. Ces appareils seront disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui et arriveront sur le marché le 18 mars.

Tarifs pour le Portugal :

Apple Studio Display coûte 1799 € ; le Mac Studio avec M1 Max est disponible à partir de 2349 € et le modèle avec M1 Ultra 4649,00 €.