Apple a présenté la nouvelle puce M1 Ultra, son SoC le plus puissant jamais conçu

Lorsqu’il a dévoilé le M1, Apple a brisé les frontières et les frontières en matière d’informatique. Il s’agit d’un SoC conçu par Apple et pour Apple. Au fil du temps, cette offre s’est bonifiée et apporte aujourd’hui une nouveauté unique.

Le SoC M1 Ultra est arrivé, le SoC le plus puissant jamais conçu par Apple, préparé pour un lot d’équipements uniques et avec des capacités qui portent ce SoC à de nouveaux niveaux.

Si jusqu’à présent nous avions les SoC M1, M1 Pro et M1 Max, aux capacités croissantes, Apple a encore une fois changé la donne et présenté une nouveauté importante. On parle d’un nouveau SoC, avec encore plus de capacité de traitement, avec les mêmes coûts énergétiques.

Le M1 Ultra apporte une nouveauté d’Apple. Utilisant l’architecture UltraFusion, ce SoC peut unir 2 unités M1 Max et créer une seule solution intégrée. Ici, nous avons 2,5 To/s d’interconnexion entre les processeurs.

Toutes ces capacités sont encore améliorées avec la prise en charge d’une augmentation exponentielle des fonctionnalités, doublant directement ce que le M1 Max offre. Nous avons ainsi 20 cœurs CPU, 64 cœurs GPU et jusqu’à 128 Go de RAM.

Par rapport à la concurrence, nous avons de meilleures performances CPU qu’un PC avec un processeur 16 cœurs, en utilisant 100 W de potentiel en moins. Les performances du GPU sont encore meilleures, avec une consommation d’énergie réduite de 200 W.

Ce nouveau SoC est prêt et sera utilisé immédiatement. Apple veut mettre le M1 Ultra dans le nouveau Mac Studio, que la marque a également présenté aujourd’hui.