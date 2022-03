Apple lance le puissant nouvel iPad Air avec 5G

Certains considèrent que le segment des tablettes est mort ! Apple a une vision différente, qui a fait évoluer tous ses produits dans ce segment et a présenté aujourd’hui le nouvel iPad Air.

Améliorations de la caméra frontale, meilleure connectivité (déjà avec prise en charge 5G), plus de surface d’écran et plus puissant ! mieux connaître ce nouvel équipement.

iPad Air : SoC M1, 5G, USB Type-C… et plus

Apple a mis de côté aujourd’hui pour présenter ses nouveaux produits qui connaîtront certainement un grand succès dans un futur proche. ce sont les produits qui aideront à tirer encore plus parti des revenus du géant de Cupertino.

Après le nouvel iPhone SE, Apple a présenté le nouveau et puissant iPad Air qui est déjà livré avec la 5G. Le nouvel iPad Air est disponible en plusieurs coloris, mais le point fort revient au nouveau SoC M1 qui vous apportera plus de puissance de traitement (60% de plus), tout en étant plus performant que le SoC qui équipait la version précédente.

Le GPU garantit 2x les performances et la batterie garantit une autonomie d’une journée entière. Il convient également de noter que cet équipement dispose d’une interface USB Type-C.

Le nouvel iPad Air est livré avec une caméra frontale ultra large de 12 MP avec prise en charge de la vidéo 4K. Il est compatible avec le Magic Keyboard de 2e génération, le Smart Keyboard et l’Apple Pencil.