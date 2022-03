Ils trouvent des références à Windows 9… dans Windows 11

Avec la sortie de Windows 11, de nombreuses personnes ont dit qu’il s’agissait en fait de Windows 10.1 ou d’un Service Pack pour les plus anciens. Cependant, ce que personne ne pensait, c’est que dans le code de Windows 11, il était question de Windows 9, ce numéro que Microsoft a décidé de sauter.

Windows 9 existait… avant d’être renommé Windows 10

Chez Microsoft, ils n’aiment pas la continuité, c’est pourquoi nous n’avons pas de Xbox portant le nom de la précédente. De plus, l’histoire du système d’exploitation Redmond n’est pas très continue, il est donc surprenant de trouver des références à Windows 9 aujourd’hui.

Il est clair que le développement allait être Windows 9 mais en marketing ou pendant le développement, ils ont vu plus facile de passer à 10. Un exemple de plus du gâchis monumental lors de la dénomination de leurs produits Microsoft. Au moins il y a un côté positif à tout ce gâchis, on sait qu’ils vont sûrement nous surprendre.

Une petite référence amusante à Windows 9 peut être trouvée à partir de Win10 build 9860 jusqu’à la dernière Windows Insider Dev Build (22567) pic.twitter.com/KBErgQqaWa – Xeno (@XenoPanther) 6 mars 2022

Comme indiqué dans le tweet de Xéno, ce petit secret peut être trouvé dès Windows 10 build 9860, ainsi que les dernières offres de build Windows 11 Insider Dev comme 22567. Et à côté du nom de Windows 9 se trouve Blue, également connu sous le nom de version 8.1. . Au total, les informations Xeno mettent en lumière deux morceaux d’histoire amusants cachés parmi les informations sur les systèmes d’exploitation Microsoft actuels.

Nous ne savons donc pas si Microsoft a commencé avec Windows 9 et a décidé de l’annuler à mi-chemin du développement, comme avec Windows 10X. Peut-être s’agissait-il d’un problème marketing ou d’un défaut insurmontable, mais quoi qu’il en soit, Windows 9 existait et en est la preuve. Nous espérons certainement que Microsoft n’abandonnera pas plus de projets Windows et qu’à l’avenir, nous verrons d’innombrables nouvelles fonctionnalités dans Windows 11.