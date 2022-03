Événement Apple « Peek Performance » – À quoi s’attendre?

Il est temps de connaître les premières nouvelles de l’année de la société Cupertino. Apple sera, à partir de 18 heures (Lisbonne), en direct pour présenter de nouveaux appareils qui viendront sans doute confirmer les nombreuses rumeurs qui ont émergé ces derniers mois.

Mais que peut-on attendre de cet événement ?

À quoi s’attendre?

Les nouveaux iPhone SE et iPhone 13… verts

Apple a programmé aujourd’hui son premier événement majeur de l’année sous le slogan « Aperçu des performances« . L’événement se déroulera également exclusivement en ligne et aura Tim Cook aux commandes, à partir de 18h00 au Portugal continental.

Concernant l’actualité, il est quasiment certain qu’Apple annoncera son nouvel iPhone SE. Le modèle de cette année devrait avoir le même design que le précédent, c’est-à-dire basé sur l’ancien iPhone 8, mais déjà avec prise en charge des connexions 5G, intégrant le processeur Apple A15 Bionic. Aussi la chambre principale devrait être mise à jour.

Ce nouveau smartphone devrait être lancé avec des capacités de stockage de 64, 128 et 256 Go.

Comme lors de l’événement de l’année dernière, Apple pourrait également apporter une nouvelle couleur à son iPhone 13. Ce modèle pourrait être présenté en vert, sans que rien d’autre ne le distingue des modèles déjà lancés.

iPad Air de cinquième génération

Apple aura également un nouvel iPad Air à lancer, mais il n’apportera aucune modification de conception par rapport au modèle précédent. Cependant, il devrait intégrer une puce plus rapide et prendre en charge la connectivité 5G. Il devrait également subir des mises à jour de la caméra FaceTime avec le support de Center Stage.

Ordinateurs : Mac mini, MacBook, Mac Studio

En ce qui concerne les Mac, Apple aurait l’intention de publier une version plus sophistiquée du Mac mini avec un design remanié et des puces M1 Pro et M1 Max. En fait, on parle même de l’émergence d’un Mac Studio qui serait presque une fusion de Mac mini et de Mac Pro… nous sommes curieux !

Il est également probable qu’Apple présentera un MacBook Pro 13 pouces, qui pourrait être équipé d’une puce M2, le successeur de la puce M1. Le MacBook Pro sera identique au modèle 13 pouces actuel et sera une version inférieure des modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces dotés de puces ‌M1 Pro‌ et ‌M1 Max‌.

La puce M2 aura un processeur à 8 cœurs comme le ‌M1‌, mais des améliorations de vitesse et d’efficacité sont attendues, ainsi que des améliorations du GPU. Les rumeurs indiquent que la puce ‌M2‌ sera disponible dans les options GPU à 9 et 10 cœurs, une avancée par rapport au GPU à 7 et 8 cœurs disponible sur la puce ‌M1‌ d’origine.

Et plus?

Certaines spéculations sur la signification du titre d’invitation à l’événement Apple « Peek Performance » indiquent que le mot « Peek » est le nom d’un produit VR/AR. Cependant, nous ne pourrons voir émerger que certains concepts, qui sait, plus de détails liés aux produits qui sont développés dans ce domaine.

De plus, certaines mises à jour logicielles devraient avoir lieu après cet événement, comme d’habitude.