Les GPU pour ordinateurs portables RTX 3060 de Nvidia sont transplantés sur des cartes de bureau pour contourner le limiteur de minage

WTF ? ! Les fermes de minage d’ordinateurs portables et diverses solutions de contournement pour les limiteurs de taux de hachage de Nvidia ont aidé les mineurs à gérer facilement la pénurie de GPU l’année dernière aux dépens de nombreux joueurs en colère. Cette année, une entreprise chinoise a commencé à transplanter des GPU Ampère mobiles sur des cartes graphiques de bureau, ce qui est tout aussi inquiétant que cela puisse paraître.

Nvidia peut avoir un nouveau problème sur les bras qui survient juste au moment où la société fait face à une attaque massive de ransomware. Selon un article sur Weibo repéré par cnBeta, une société chinoise vend actuellement des cartes graphiques GeForce RTX 3060 modifiées sur l’un des marchés d’occasion en ligne les plus populaires du pays.

Les cartes graphiques modifiées utiliseraient des matrices de GPU pour ordinateur portable RTX 3060 recyclées comme moyen de contourner le limiteur de taux de hachage Ethereum de Nvidia, connu sous le nom de Lite Hash Rate, ou LHR en abrégé. Nvidia a appliqué cette solution avec les GPU de la série RTX 3000 dans le but de les rendre moins attrayants pour les mineurs de crypto-monnaie. Cependant, la société ne l’a pas fait avec tous les GPU Ampere, et l’une de ces exceptions est le GPU pour ordinateur portable RTX 3060.

La plupart des mineurs pensent que les efforts de Nvidia étaient inutiles et, pendant un certain temps, ils ont continué à acheter des cartes graphiques LHR RTX 3000 sans trop se soucier des limitations du taux de hachage. En août 2021, le logiciel de minage NBMiner a été mis à jour pour améliorer le taux de hachage à environ 70 % de ce qu’il serait sans le limiteur en place. Quelques mois plus tard, une autre solution est apparue en ligne qui est allée encore plus loin que cela. La tendance a même inspiré une campagne de logiciels malveillants conçue pour les personnes qui cherchaient désespérément la solution idéale.

Ce qui est intéressant avec les cartes graphiques RTX 3060 modifiées, c’est qu’une entreprise a pu en quelque sorte sécuriser les matrices GA106 destinées aux ordinateurs portables et les transformer en cartes graphiques de bureau. Alors que des entreprises comme Nvidia et AMD le font également pour commercialiser des cartes graphiques de bureau d’entrée de gamme avec des coûts de R&D et de production minimaux (on pense au tristement célèbre RX 6500 XT), il s’agit d’un développement plutôt inattendu.

Il convient de noter que le dé GA106 utilisé dans l’engin chinois RTX 3060 a 3 840 cœurs CUDA, un peu plus que les 3 584 cœurs CUDA trouvés dans un GPU RTX 3060 de bureau ordinaire. Cependant, la société qui le fabrique n’a associé le GPU mobile qu’à six gigaoctets de mémoire GDDR6, ce qui est suffisant à des fins d’exploitation minière.

Les mineurs peuvent apparemment saisir ces cartes pour aussi peu que 540 $, et un vendeur en a démontré neuf dans une seule plate-forme minière à près de 250 MH par seconde en utilisant 910 watts à partir d’une prise murale. Ce n’est pas aussi fou que les fermes minières basées sur les ordinateurs portables Ampere que nous avons vues l’année dernière, mais cela soulève la question de savoir si un traitement similaire sera appliqué à d’autres GPU pour ordinateurs portables RTX 3000 à l’avenir.