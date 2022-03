Passer l’aspirateur sur les planchers de bois franc : voici comment c’est fait [Video]

Si vous voulez nettoyer votre plancher de bois franc, un aspirateur est une bonne idée, car trop d’humidité peut endommager le bois. Mais vous devez également faire attention à certaines choses lorsque vous passez l’aspirateur, afin de ne pas endommager votre sol. Nous vous expliquons ce dont vous avez besoin pour cela dans la vidéo :

Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas regarder la vidéo pour le moment, nous avons résumé pour vous les informations les plus importantes sous forme de texte :

La bonne buse

Tout d’abord, vous avez besoin de la bonne buse. Nous distinguons ici trois catégories :

Suceur universel : Le suceur universel est fourni avec la plupart des aspirateurs et devrait convenir à tous les sols. La principale caractéristique ici est l’anneau de brosse extensible. Si vous souhaitez aspirer de la moquette, il vous suffit de la rétracter, si vous avez un parquet ou du carrelage, vous la rallongez.

Vous devez absolument vous assurer que les brosses sont étendues sur le bois, sinon des rayures se produiront rapidement. Les pièces métalliques sont souvent installées dans des brosses universelles, ce qui signifie qu’elles provoquent rapidement des rayures sans anneau de brosse. Il est donc possible de passer l’aspirateur sur le plancher de bois franc, mais il existe de meilleures options.

Buse pour parquet : Une meilleure option est la buse pour parquet. Ceci est généralement léger et se compose de plastique. A cet effet, l’anneau de brosse est toujours étendu, ce qui rend la buse particulièrement sûre pour les sols en bois tels que le parquet. De plus, en raison du faible poids, le risque d’endommager votre plancher de bois franc est plutôt faible. Après tout, c’est fait pour ça.

Brosse rotative : La troisième option, et probablement la meilleure, est la brosse rotative. Celui-ci tourne lorsque l’aspirateur est actif et dirige la saleté directement vers le tuyau d’aspiration. De cette façon, vous ne poussez pas la saleté comme de petites pierres devant vous, ce qui protège le sol.

Avec une brosse rotative, vous protégez le parquet.

Avec les trois types, vous devez également vous assurer que les roues de la buse sont aussi douces que possible. Les roues en caoutchouc sont les mieux adaptées ici, car elles ne laissent probablement pas de rayures sur le sol.

Le bon aspirateur

Vous pouvez également choisir parmi trois catégories principales pour l’aspirateur lui-même :

Aspirateur classique : L’aspirateur classique se compose d’un corps que vous tirez derrière vous et du tube d’aspiration avec buse. Il ne fonctionne pas très bien sur les planchers de bois franc, car le corps est grand et balaye constamment le sol.

Aspirateur à main : Avec l’aspirateur à main, l’unité d’aspiration est située directement sur la poignée. Ceci est mieux adapté car il est généralement plus petit et plus léger et n’appuie donc pas si fort sur le parquet. Vous pouvez également soulever un peu l’aspirateur pour réduire la pression sur le sol.

Robot aspirateur : Le robot convient aux sols car il s’agit probablement de la variante la plus légère d’un aspirateur. Portez une attention particulière aux bons poils et pneus. Ce dernier doit être le plus doux possible. Vous devez également vous assurer que vous utilisez un robot aspirateur pur – et non un robot essuyeur qui essuie le sol à chaque fois que vous conduisez. Trop d’humidité peut endommager le parquet.

Vous pouvez trouver plus de conseils sur la façon de garder le sol propre en douceur dans la vidéo ci-dessus.

Conclusion : passer l’aspirateur sur les planchers de bois franc

La meilleure combinaison pour les sols en bois est un aspirateur à main avec une brosse rotative. Si vous préférez un robot, c’est aussi une bonne option. Un aspirateur classique avec un corps que l’on traîne derrière soi est moins adapté.

Si vous avez déjà le bon aspirateur, vous pourriez être intéressé par un aspirateur pour aspirateurs, comme le Samsung Clean Station :