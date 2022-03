Incroyable! La Russie veut légaliser le piratage de logiciels

Comme nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises, en temps de guerre, tout est permis ! Alors que presque tous les pays ferment leurs relations avec la Russie et imposent des sanctions, le pays de Poutine se prépare à « attaquer » au niveau des logiciels.

Selon des informations récentes, la Russie veut légaliser le piratage de logiciels en provenance de l’Occident.

Partout dans le monde, de nombreux géants technologiques ont cessé de vendre à la Russie. Face au « choke », la Russie a déclaré qu’elle allait légaliser le piratage de logiciels. Cette décision intervient en réponse à plusieurs éditeurs de logiciels, notamment Microsoft, Cisco, Oracle, NVIDIA, IBM, Intel et AMD.

Les responsables russes élaborent un ensemble de mesures pour soutenir l’économie du pays contre la pression des sanctions étrangères, et en ce qui concerne les licences de logiciels, la proposition donne le feu vert à une forme de piratage. Plus précisément, le plan suggéré par les autorités russes est d’établir un mécanisme « unilatéral » d’octroi de licences de logiciels qui renouvelle les licences expirées sans exiger le consentement du titulaire du droit d’auteur ou du brevet.

Cette procédure spéciale sera éligible dans les cas où le titulaire du droit d’auteur provient d’un pays qui a soutenu les sanctions contre la Russie et uniquement pour les produits pour lesquels aucune alternative russe n’est disponible.

Il convient de noter que l’article 1360 du Code civil de la Fédération de Russie autorise le gouvernement à « utiliser une invention, un modèle d’utilité ou un dessin industriel sans le consentement du titulaire du brevet » sans autorisation, à condition que le titulaire du brevet en soit informé et qu’une redevance est payé « tarif » raisonnable.

La violation du droit d’auteur et des droits voisins fait partie du code pénal en Russie, passible de six ans de prison et d’amendes pouvant aller jusqu’à 500 000 roubles, ou trois ans de salaire du contrevenant.