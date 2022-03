Tronsmart Bang – le haut-parleur Bluetooth créé avec la portabilité et le plaisir à l’esprit

Tronsmart T6Max Haut-Parleur Bluetooth 60W Puissantes Enceinte Portable sans Fil,Autonomie de 20h, Son stéréo à 360° et NFC et Microphone, Haut-Parleur Domestique étanche IPX5 Mains Libres

Des basses plus profondes et des voix plus distinctes : Conçu avec la technologie brevetée SoundPulse, le Bluetooth haut-parleur T6 Max peut produire un son spectaculaire avec des basses plus profondes, des médiums plus riches et des aigus plus clairs avec moins de distorsion et de bruit électrostatique à partir d'une taille compacte Truly wireless stereo sans fil : Connectez sans fil deux puissants haut-parleurs T6 Max pour une expérience audio extraordinaire. Avec le dernier Bluetooth 5.0, le T6 Max offre une connectivité stable et plus rapide avec une portée améliorée jusqu'à 33 pieds pour une véritable expérience de cinéma maison, idéale pour regarder des films, des séries télévisées et jouer à des jeux sur des appareils mobiles comme un smartphone et une tablette Un son à 360 degrés et Durée de vie incroyable de la batterie: Le haut-parleur sans fil T6 Max dispose de 4 tweeters,d'un woofer et d'un ensemble personnalisé de 8 radiateurs passifs. Tous ces éléments sont finement conçus à l'intérieur pour diffuser un son à 360 degrés pour une expérience de remplissage de la pièce. Avec une batterie rechargeable intégrée de 12000 mAh, il vous offre jusqu'à 20 heures de lecture continue sur une seule charge (sur la base d'un niveau de volume de 50%) Speaker IPX5 résistant à l'eau : L'enceinte étanche T6 Max est chargé avec IPX5 résistant à l'eau. Ne vous inquiétez pas de vous mouiller avec les éclaboussures et les sprays. Il peut facilement résister aux jets de s'asseoir à côté de l'évier, de la piscine ou de la douche Assistance vocale en un seul clic : Activez facilement un assistant vocal en mode Bluetooth à partir d'un appareil intelligent en appuyant sur le bouton dédié sur le panneau de commande. L‘enceinte Bluetooth fort T6 Max est compatible avec Google Assistant, les appareils compatibles Siri et Alexa (entrée Echo Dot / Echo)