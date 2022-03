Google Doodle célèbre une autre Journée internationale de la femme

Depuis plusieurs décennies, le 8 mars est chaque année marqué comme la Journée internationale de la femme. Parce qu’il est fêté dans le monde entier, et puisque Google est un géant technologique, il n’a pas raté le rendez-vous et lui a dédié un Doodle.

Contrairement à l’approche habituelle, où l’on se souvient des femmes d’autrefois, cette année l’accent est mis sur les petites choses du quotidien.

Lors de dates spéciales, Google modifie temporairement son logo afin de les commémorer. Ce changement s’appelle le Doodle et aujourd’hui il est dédié à toutes les femmes du monde.

Le Google Doodle d’aujourd’hui met en lumière la vie quotidienne des femmes du monde entier à l’occasion de la Journée internationale de la femme. L’objectif est de montrer, à travers diverses animations, l’implication des femmes dans différents loisirs, activités, tâches quotidiennes, entre autres.

Les animations Doodle d’aujourd’hui ont été créées par la directrice artistique Doodle de Google, Thoka Maer, dont l’objectif est de permettre à chaque femme de se sentir valorisée pour ses réalisations quotidiennes.

Les dernières années ont été difficiles pour tout le monde, mais surtout pour les femmes. Nous célébrons généralement les femmes et leurs incroyables réalisations passées et présentes, et nous incitons les jeunes filles à rêver grand. La réalité des dernières années a forcé les femmes à changer d’orientation, à ajuster leurs priorités et à faire des sacrifices pour être là pour ceux qui en ont besoin.

a expliqué Maer.

Ainsi, Thoka espère montrer, à travers le Doodle de cette journée internationale de la femme, que les petits moments du quotidien méritent d’être célébrés au même titre que ceux qui font partie de l’histoire.

Nous nous réveillons tous le matin et nous avons tous un but, grand ou petit. Tout cela compte.

Une ode au quotidien des femmes du monde entier

Cette année, le thème de la Journée internationale de la femme est « L’égalité des sexes aujourd’hui pour un avenir durable ». Selon la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour les communications mondiales, Melisa Flemming, dans une interview accordée à Euronews à l’Expo de Dubaï, « la chose la plus importante est l’éducation des filles ».

Plus que cela, il soutient que « les politiques et la loi font une énorme différence », puisque « les pays qui ont des lois qui promeuvent l’égalité au travail, qui ont des lois contre la violence et où il y a de la justice, on voit les femmes monter au sommet ». « .

Comme tant d’autres entités, António Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a laissé son message :