Les nouvelles commandes DualSense colorées apportent des ressorts de déclenchement renforcés

La nouvelle PlayStation 5 est arrivée vers la fin de l’année 2020 et est rapidement devenue un appareil que de nombreux joueurs souhaitent avoir. Cependant, dès que les premières unités sont arrivées entre les mains des clients, de nombreux utilisateurs se sont plaints de problèmes avec les déclencheurs adaptatifs du contrôleur DualSense.

Mais Sony a déjà annoncé les versions couleur de la commande et celles-ci apportent déjà un renfort dans les ressorts de ces mêmes déclencheurs, comme un moyen de corriger et d’améliorer l’expérience de jeu des joueurs.

DualSense coloré avec des ressorts de détente renforcés

Après plusieurs plaintes de problèmes de dérive dans les déclencheurs adaptatifs du contrôleur PlayStation 5 DualSense, qui ont pointé du doigt les ressorts qui, dans certains cas, se sont cassés et dans d’autres ont subi des déplacements ou ont simplement cessé de fonctionner, il semble que Sony ait écouté attentivement son clients. . Même parce que ces défauts peuvent affecter considérablement les performances du jeu.

Les commandes Dualsense à problèmes ont été remplacées par la marque japonaise, mais les nouveaux modèles colorés de l’équipement sont déjà équipés d’un renfort dans les ressorts de détente, par rapport aux modèles d’origine.

Le youtubeur bien connu TronicsFix, qui crée du contenu lié au démontage matériel, a publié une vidéo sur sa chaîne où il montre la solidité des nouveaux ressorts pour les gâchettes des manettes PlayStation 5. Ainsi, avec ces améliorations, la résistance des composants en cas de casse ou autre situation préjudiciable.

Dans la vidéo, il démontre également que plusieurs modifications ont été apportées aux analogues, bien qu’il ne soit toujours pas possible de voir s’ils résoudront ensuite le problème de dérive.

Les nouveaux contrôleurs colorés sont maintenant disponibles à la vente et vous pouvez les trouver en trois couleurs : Nova Pink, Galactic Purple et Starlight Blue. Ces teintes rejoignent les deux autres déjà lancées, à savoir Midnight Black et Cosmic Red.