Regardez Apple dévoiler le nouvel iPhone SE 5G ici à 10h PT / 13h HE

En bref: le premier événement d’Apple de 2022 commence dans quelques heures seulement, et vous pouvez regarder le tout en direct ici à 10h PT / 13h HE, lorsque Cupertino devrait révéler un nouvel iPhone SE, iPad Air, Mac mini et éventuellement d’autres appareils Apple mis à jour.

Le point culminant de l’événement Peek Performance Spring d’Apple sera probablement un nouvel iPhone SE. On s’attend à ce qu’il ressemble au modèle 2020, mais on dit qu’il dispose d’une connectivité 5G. Il y a aussi un écran LCD, une puce A15, 64 Go de stockage de base et un appareil photo mis à jour. Il y a encore un débat sur la question de savoir s’il restera le seul iPhone avec Touch ID ou s’il passera à Face ID, bien que le premier semble plus probable.

Selon les rumeurs, le nouvel iPhone SE coûterait 399 $, ce qui devrait plaire à ceux qui recherchent un téléphone 5G qui ne se ruine pas.

Coup d’œil sur les performances. 8 mars. On se voit là-bas. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBh – Greg Joswiak (@gregjoz) 2 mars 2022

Un nouvel iPad Air semble également faire son apparition. Il devrait offrir plus d’options de couleur plutôt que des changements de conception, et est susceptible d’être alimenté par une puce A15 mise à jour plutôt que par un SoC M1. Il y aura également une connectivité 5G dans la tablette, même si elle devrait être limitée à moins de 6 GHz. Nous devrions également voir la fonctionnalité FaceTime trouvée dans d’autres iPads qui maintient les utilisateurs au centre de l’écran et au point même lorsqu’ils se promènent.

D’autres rumeurs incluent un nouveau Mac Mini qui met à jour le SoC M1 du modèle précédent avec l’option d’un M1 Pro ou M1 Max, un MacBook Pro 13 pouces mis à jour, une option de couleur verte pour l’iPhone 13, les dates de sortie des prochains systèmes d’exploitation d’Apple, et plus. Il est également question d’un tout nouveau « Mac Studio » et d’un moniteur appelé « Studio Display ».

Running iOS = a une puce A-Series qui l’alimente. —Mark Gurman (@markgurman) 7 mars 2022

Assurez-vous de revenir à 10h PT / 13h HE pour découvrir quelles rumeurs s’avèrent exactes.