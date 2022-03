Xbox Cloud Gaming prend en charge la souris et le clavier

THE G-LAB Combo HELIUM - Ensemble Gaming 4 en 1 - Clavier Gamer AZERTY Rétroéclairé, Souris Gamer 3200 DPI, Écouteurs Intra-Auriculaires, Tapis de Souris Antidérapant - Pack Gamer PC PS4 Xbox One Mac

UN PACK GAMING COMPLET ACCESSIBLE À TOUS. Le Combo Helium est un pack gaming 4 en 1 idéal pour tous les gamers qui souhaitent un équipement complet à prix abordable par tous. Ce pack gaming est recommandé pour les jeux comme Fortnite ou Minecraft. Le Combo Helium sera votre meilleure compagnon de jeu. L’ensemble des périphériques du Combo Helium sont compatibles sur PC, PS4, Xbox One et Mac et sont garantis 2 ans. En cas de problème, notre SAV vous répondra en français en -24h. CLAVIER PERFORMANT + RÉTRO-ÉCLAIRÉ. Clavier gamer 105 touches avec 6 touches anti-ghosting pour éviter les conflits et actions non désirées. Très bonne qualité de frappe : réactive, précise et rapide. Rétroéclairage fixe rainbow avec possibilité de modifier la luminosité. Cable tressé ultra résistant, patins en caoutchouc, layout AZERTY français. 12 touches raccourcis multimédias et possibilité de bloquer la touche Windows en jeu pour éviter les retours bureau accidentels. SOURIS RÉTRO-ÉCLAIRÉE ULTRA RÉACTIVE. Souris gamer USB filaire avec capteur optique haute précision et très réactive excellente pour tous les types de jeu. Sensibilité réglable de 800 à 3200 DPI via 4 paliers. Rétroéclairage lumineux avec 7 couleurs différentes. Taux de rafraîchissement de 125 Hz, câble tressé ultra résistant et durable. Design ergonomique, prise en main confortable pour toutes les tailles de mains. Très légère, ne pèse que 135g. ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES PRÉCIS. Écouteurs avec très bonne qualité audio, son précis et parfaitement clair. Embouts confortables en caoutchouc et prise jack 3.5mm. Télécommande avec microphone intégré et molette de volume du son. Compatibles aussi sur Nintendo Switch, Tablette, Smartphone et Laptop. Très bonne immersion sonore, en particulier dans les FPS. Amplifient chaque effet pour situer précisément où se déroule l’action. Idéals pour écouter de la musique ou regarder des films. TAPIS DE SOURIS ANTIDÉRAPANT. Tapis de souris de 300 x 230 x 2 mm réalisé en tissu haute qualité vraiment durable. Texture lisse et confortable pour une glisse parfaite de la souris. Base antidérapante en caoutchouc pour une meilleure stabilité. Gagnez en précision et en rapidité. Surface optimisée pour le suivi de tous vos mouvements de souris, même les plus rapides. Tapis de souris gaming facile à transporter, lavable à l’eau et très résistant à l’usure naturelle.