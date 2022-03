Le PDG de Telegram n’a pas confirmé si les données des utilisateurs sont protégées

La relation entre Telegram et la guerre en Ukraine a généré un paradoxe qui n’est pas encore résolu aujourd’hui. Nous avons écrit à ce sujet il y a quelques jours, expliquant que le cryptage de bout en bout du service de messagerie n’est pas actif dans les discussions de groupe (utilisé dans le pays pour organiser la résistance) et que, par conséquent, les données sont stockées en texte clair à l’intérieur des serveurs. . . Cette approche ouvre la porte à d’innombrables problèmes, notamment la possibilité que l’entreprise transmette ces informations au gouvernement russe ou que des pirates informatiques russes puissent accéder illégalement aux serveurs et aux données de conversation. Un sujet sur lequel le fondateur et PDG, Pavel Durov, s’est également exprimé avec un message qui n’a cependant pas clarifié le point fondamental : les données des utilisateurs sont-elles en sécurité ?

« Je suis avec les utilisateurs malgré tout », a écrit Durov sur sa chaîne Telegram. « Leur droit à la vie privée est plus que jamais sacré. » Et si d’une part il est vrai qu’en 2018 l’application a refusé de fournir certaines données au gouvernement russe (avec pour conséquence le blocage, le traitement et la restauration du service), d’autre part le message de Durov ne confirme pas qu’aujourd’hui les données sont hors de portée de la Russie. Non pas que le fondateur n’ait pas derrière lui un engagement en matière de protection des données : Durov a fondé VKontakte, le principal réseau social russe, puis abandonné justement à cause des demandes des autorités de fournir les données des utilisateurs ukrainiens qui s’opposaient en 2010 aux pro-russes leadership. Suite à son refus, Durov a perdu le contrôle de VK et s’est enfui à l’étranger : il est aujourd’hui citoyen français et le réseau social est contrôlé par l’État.

C’est à ce moment que Durov fonde Telegram, aujourd’hui la deuxième application de messagerie la plus utilisée en Russie après WhatsApp. Le problème, cependant, est qu’il n’est pas entièrement crypté avec une technologie de bout en bout, ce qui expose potentiellement ses données. Aujourd’hui, les utilisateurs ukrainiens doivent faire confiance à l’entreprise et à son refus de livrer leurs données, mais aussi à la sécurité de ses serveurs : si un pirate venait à s’introduire dans les systèmes informatiques du service, il pourrait accéder aux informations stockées en clair car, précisément, non crypté. Sans parler du risque qu’un employé interne puisse divulguer ces données. Dans cette situation, le poste de Durov ne suffit pas à dissiper les doutes sur la sécurité du service.

