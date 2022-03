Astuce : activez la barre latérale MIUI 13 pour tirer le meilleur parti de votre smartphone Xiaomi

Maintenant que MIUI 13 arrive sur les smartphones Xiaomi, il est important d’explorer et de découvrir ce que cette version offre aux utilisateurs. Il existe de nombreuses nouvelles fonctionnalités, qui ne sont pas toutes visibles et directement accessibles.

L’un des plus intéressants est la nouvelle barre latérale, qui donne accès à des fenêtres flottantes et à un véritable multitâche. Voyez comment vous pouvez l’activer et comment vous pouvez l’utiliser de manière simple mais très efficace.

Avec chaque nouvelle version de MIUI, Xiaomi offre aux utilisateurs de nombreuses améliorations. Il ne s’arrête pas à ce que Google met sur Android et crée ses propres solutions pour de nombreuses situations qui doivent être modifiées ou créées dans ce système.

Activer la barre latérale sur MIUI 13

La nouvelle barre latérale permet aux utilisateurs d’avoir des raccourcis directs vers les applications qu’ils souhaitent le plus utiliser. De cette façon, il est plus simple d’utiliser MIUI et même les smartphones Xiaomi. Pour l’activer, commencez par ouvrir les paramètres puis l’option Fonctions spéciales.

À l’intérieur, vous trouverez plusieurs entrées, en choisissant l’option évidente : Sidebar. Maintenant qu’ils sont dans la zone souhaitée, ils doivent l’activer, pouvoir changer sa position ou quand il sera montré aux utilisateurs.

Tirez encore plus parti du smartphone Xiaomi

Avec la nouvelle barre latérale MIUI 13 active, vous pouvez l’utiliser en appuyant sur la nouvelle zone présentée. Voici une liste d’applications qui peuvent être utilisées et qui créeront une nouvelle fenêtre. Ceux-ci seront flottants et pourront être utilisés indépendamment par l’utilisateur.

Le grand avantage est qu’ils peuvent être redimensionnés et placés dans n’importe quelle zone de l’écran du smartphone Xiaomi. Ils simplifient l’échange d’informations sur Android et vous permettent d’utiliser plusieurs applications en même temps, ce que MIUI fait avec une grande qualité.

C’est l’une des nombreuses améliorations que le MIUI 13 de Xiaomi apporte à ses smartphones. Le multitâche est de plus en plus présent sur Android, améliorant l’utilisation de ce système et ouvrant des portes pour une utilisation plus efficace des nombreuses applications présentes.