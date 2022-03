Un autre géant en faveur de l’Ukraine ! Maintenant, c’est Netflix qui a suspendu ses services en Russie

Au cours de la semaine dernière, de nombreuses entreprises ont décidé de prendre fermement position contre l’invasion russe de l’Ukraine. En étant contre ce scénario, ils ont fini par retirer leurs services et leurs offres sur ce territoire, essayant d’isoler le gouvernement russe.

Le dernier à s’être prononcé contre ce scénario est Netflix, qui a suspendu son service. Cette mesure fait suite à une autre, prise la semaine dernière, qui avait déjà éloigné Netflix de la Russie.

Ces derniers jours ont révélé une position unique de la communauté internationale à différents niveaux. Non seulement les gouvernements ont montré des opinions bien arrêtées contre l’occupation de l’Ukraine par la Russie, mais les grandes entreprises mondiales ont également interdit l’accès à leurs produits et services.

Netflix abandonne le service et le contenu en Russie

Suivant cette ligne, nous avons un autre géant qui a décidé d’interdire l’accès à ses services sur le territoire russe. Netflix n’a pas développé de commentaire ni de justification, mais a averti que son service de streaming n’est plus accessible sur ce territoire.

Compte tenu des circonstances sur terre, nous avons décidé de suspendre notre service en Russie

De cette façon, et pour tout le peuple de Russie, il n’est plus possible d’accéder à tous les contenus. C’est une position que des entreprises comme Apple, Google ou Samsung ont prise quelques jours plus tôt, bloquant les services ou les ventes d’équipements.

Un autre géant qui soutient l’Ukraine

Fait intéressant, cette position contre la Russie fait suite à une autre que Netflix avait déjà prise il y a quelques jours. L’entreprise avait décidé de fermer ses bureaux et d’arrêter toute production et tous les projets en cours en Russie.

Bien que ces mesures concernent principalement les citoyens russes, elles visent à faire pression sur Poutine et son gouvernement. On espère que la décision d’envahir l’Ukraine sera annulée et que tout reviendra à la normale, mais avec toutes les destructions déjà créées.