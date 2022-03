TikTok et American Express limitent également les services en Russie

Les entreprises du monde entier sont solidaires de l’Ukraine et, depuis l’invasion promue par la Russie, il y a eu plusieurs annonces concernant la suspension de plateformes et de services dans le pays. Maintenant, l’annonce vient de TikTok et d’American Express.

De même, Visa et Mastercard avaient déjà annoncé des mesures similaires.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, cette dernière a vu des sanctions de la part de grandes entreprises. Nous avons déjà entendu Nvidia, Airbnb, PayPal, Microsoft, entre autres, qui ont pris position contre les mesures prises par la Russie et suspendu des services et des plateformes dans le pays.

Maintenant, la décision est venue d’American Express, qui dit prendre des mesures « à la lumière de l’attaque continue et injustifiée de la Russie contre le peuple ukrainien », et le TikTokqui se dit préoccupé par une nouvelle loi introduite par le Kremlin concernant les fake news.

Nous n’avons d’autre choix que de suspendre la transmission d’actualités et de nouveaux contenus à notre service vidéo en Russie pendant que nous examinons les implications de cette loi en matière de sécurité.

Dit TikTok.

American Express a annoncé qu’elle suspendait « toutes les opérations » en Russie. À son tour, TikTok interdit aux utilisateurs du pays de télécharger de nouveaux contenus sur la plate-forme, sans nuire au service de messagerie.

Cette loi qui préoccupe TikTok prévoit que les personnes qui divulguent de « fausses » informations sur les forces armées russes sont emprisonnées jusqu’à 15 ans.

À son tour, American Express a expliqué que les cartes émises dans le monde entier ne fonctionneront plus dans les magasins ou les distributeurs automatiques de billets en Russie, et que les cartes émises en Russie ne fonctionneront plus en dehors du pays. En outre, la société a annoncé qu’elle suspendait ses activités commerciales en Biélorussie.

Tout en reconnaissant que cette décision pourrait nuire aux clients et aux employés dans les pays, veuillez noter que :

Ce principe nous a guidés à travers cette crise difficile et continuera de nous guider alors que nous nous tenons aux côtés de nos collègues, de nos clients et de la communauté internationale dans l’espoir d’une résolution pacifique de cette crise.

Il est rappelé que Visa et Mastercard ont également annoncé des mesures similaires à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine.

