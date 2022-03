Ukraine : Caixa Geral de Depósitos exonère les frais de transfert

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine est déjà au 11e jour et ne devrait pas se terminer. Aujourd’hui, le pape François s’est rendu disponible pour servir de médiateur aux pourparlers et l’ONU a appelé à la fin de la guerre pour créer des couloirs humanitaires.

Après Santander Totta, c’est aujourd’hui Caixa Geral de Depósitos qui a révélé qu’elle exonérerait de commissions les virements interbancaires vers l’Ukraine.

CGD : les nouveaux comptes courants des ménages ukrainiens également exonérés

Quel que soit le type de bénéficiaire, Caixa Geral de Depósitos a annoncé aujourd’hui qu’elle exempterait les commissions des virements interbancaires vers l’Ukraine.

Le contexte actuel de guerre en Europe de l’Est a déclenché une vague de solidarité transversale dans la société portugaise. Caixa, en tant que plus grande banque portugaise, prépare une série d’actions visant à aider les populations touchées par la guerre avec un soutien concret, matérialisé dans des domaines d’intervention diversifiés et pouvant répondre aux besoins les plus élémentaires de l’être humain (santé, logement, alimentation, accès à l’éducation). Pour l’instant, il annonce deux décisions qui seront mises en œuvre immédiatement

Outre l’exonération des commissions sur les virements interbancaires vers l’Ukraine, les nouveaux comptes courants, ouverts par les familles ukrainiennes, seront exonérés de l’annuité de la carte de débit », précise la banque dirigée par Paulo Macedo, qui promet dans les prochains jours « d’annoncer davantage de mesures d’accompagnement social pour cette population frappée par le drame de la guerre ».

Aux premières heures du 24 février, la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine qui, selon les autorités de Kiev, a tué plus de 2 000 civils.

Les attaques ont également provoqué la fuite de plus de 1,5 million de personnes vers les pays voisins, selon les Nations Unies.

L’invasion russe a été condamnée par la plupart de la communauté internationale, qui a répondu en envoyant des armes à l’Ukraine et en renforçant les sanctions économiques contre Moscou.