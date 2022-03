Sonic 2 – The Movie a droit à une nouvelle gamme de jouets

Cette année, un nouveau film sur le petit hérisson bleu que tout le monde connaît sortira en salles : Sonic 2 – The Movie.

Pour célébrer l’événement, un partenariat entre SEGA et Paramount Pictures a été annoncé avec JAKKS Pacific et Disguise pour une ligne de jouets.

JAKKS Pacific et Disguise ont récemment annoncé une nouvelle gamme de jouets et de costumes qui sortira au printemps 2022 pour célébrer le long métrage de Paramount Pictures, Sonic 2 : The Movie.

Cette nouvelle gamme de produits de JAKKS comprendra des figurines d’action, des ensembles de jeu, des voitures, des jouets en peluche et d’autres objets de collection juste à temps pour la sortie internationale du film.

Disguise, la division costumes de JAKKS Pacific, concevra et fabriquera également des costumes et des accessoires inspirés des personnages de Sonic 2 The Movie, qui seront disponibles pour les fans cet automne.

Basée à Santa Monica, en Californie, JAKKS Pacific, Inc. est une société qui crée, fabrique et commercialise des jouets et des biens de consommation vendus dans le monde entier. JAKKS Pacific gère un large portefeuille de marques et de produits de propriété intellectuelle sous licence et exclusifs, avec des best-sellers tels que les poupées, peluches et ensembles de jeu Sonic the Hedgehog. Tous les produits sont disponibles en ligne ou dans les magasins à travers le pays.

Propriété de JAKKS Pacific, Inc., Disguise est un leader mondial dans la conception et le développement de costumes et d’accessoires créatifs et de pointe avec une distribution mondiale. Dédié à la qualité et au détail, Disguise continue de dominer l’espace des costumes sous licence avec de nouvelles lignes publiées chaque année. Sonic 2 – Le film présente une distribution passionnante, ce qui le rend idéal pour les vêtements.

« JAKKS Pacific est fier de célébrer la sortie du nouveau long métrage « Sonic 2 – The Movie » avec une nouvelle gamme d’objets de collection célébrant la prochaine grande aventure Blue Blur.», a déclaré Craig Drobis, vice-président directeur du marketing chez JAKKS Pacific, Inc. «Avec de nouvelles vagues de figurines à collectionner, de nouveaux ensembles de jeu sympas, des jouets en peluche de différentes tailles et une toute nouvelle voiture télécommandée Sonic Speed ​​​​RC, il existe des options pour chaque fan et collectionneur Sonic.”

« Nous avons vu une excellente réponse des fans aux produits « Sonic the Hedgehog » créés par JAKKS Pacific, et nous sommes ravis de continuer à travailler avec eux pour célébrer « Sonic 2 : le film »», a déclaré Alex Gomez, directeur des licences et des partenariats pour « Sonic le hérisson ». « Nous espérons que les fans de Blue Blur verront la collection comme un témoignage de notre admiration et créeront des expériences Sonic mémorables avec les produits pour les années à venir.”

Les fruits de ce partenariat

Grâce à cette collaboration, les nouveautés suivantes sont prévues :

Personnages – Une toute nouvelle gamme de poupées de 4 pouces, comprenant Dr. Robotnik, Sonic, Tails et Knuckles, sera disponible au détail. Ces poupées de style film ont 11 points d’articulation pour des poses personnalisables, plus un accessoire exclusif au film. Pour les enfants de 3 ans et plus, cette première vague ne durera pas longtemps !

Jouets en peluche – L’assortiment de peluches de 9 pouces est basé sur les personnages préférés des fans du film. Ces peluches douces et câlines incluent Sonic, Tails et Knuckles. Conçus pour les enfants de 3 ans et plus, vous pourrez les trouver en magasin et en ligne ce printemps. De plus, une nouvelle peluche Sonic de 13 pouces sera également disponible exclusivement dans les magasins Target ce printemps. Cette grande peluche est super douce et douce au toucher. Pour les enfants de 3 ans et plus, la peluche Sonic de 13 pouces sera disponible au détail.

Chariot télécommandé Speed ​​​​RC – Le nouveau Sonic Speed ​​​​RC permet aux fans de recréer l’action de Sonic 2 – The Movie. Ce jouet comprend une télécommande emblématique en forme d’anneau pour le mouvement vers l’avant, les virages et la rotation. La télécommande s’allume lorsque vous sélectionnez le mode Turbo pour donner ce punch supplémentaire. La poupée Sonic articulée de 15,2 cm est amovible. Ce superbe jouet télécommandé est destiné aux enfants de 4 ans et plus et sera disponible au détail.

Costumes et accessoires — Disguise a développé une série de costumes et d’accessoires Sonic 2 — The Movie pour bébés, enfants et adultes, une version déguisée de Sonic et un kit d’accessoires pour enfants. Tous les modèles arriveront au détail dans les magasins et en ligne cet automne. Le modèle Babies — The Sonic 2 — The Movie for Babies comprend une combinaison super douce avec des détails sur les manches blanches. Complétez ce look avec le casque souple super cool avec la signature de Sonic et une visière en vinyle transparent qui peut être portée vers le haut ou vers le bas ! Costume de base – L’article Sonic Basic est un costume de combinaison à capuche super confortable qui vous fera ressembler à Sonic ! Le matériau est super doux et dispose d’une capuche avec des oreilles en feutre rigides et du duvet Sonic classique. Costumes classiques – Sonic et son ami Tails sont proposés dans une version de style classique. Les deux costumes ont une confortable combinaison à capuche en velours minky, des oreilles dimensionnelles, des yeux brodés et du duvet sur Sonic et une touffe de cheveux sur Tails. Tails a des queues dimensionnelles attachées à l’arrière ! Déguisements Sonic – Disguise a également créé une version habillée de Sonic. Cette robe super douce, avec un détail éclair sur la jupe, est livrée avec une paire de gants et un magnifique bandeau avec les célèbres fuzz et oreilles de Sonic ! Costume Sonic Deluxe – Cette combinaison super douce avec une queue amovible comprend un casque Sonic détaillé avec des oreilles attachées et des peluches gonflables pour donner à ce costume une véritable sensation de film. Elle comprend une paire de gants Sonic pour compléter le look ! Kit d’accessoires Sonic pour enfants — Le kit d’accessoires comprend un casque avec des oreilles, des peluches gonflables, des gants et une paire de couvre-chaussures en mousse rouge avec des rayons ! Associez ce kit avec une chemise bleue et un jean pour votre look Sonic super facile. Combinaison unisexe pour adulte Sonic – Une combinaison à capuche en velours minky extrêmement doux avec les peluches et les oreilles dimensionnelles de Sonic. Portez-le avec des baskets rouges et vous serez prêt à vous rendre à n’importe quelle fête en un rien de temps. Hooded Jumpsuit – Disguise sortira également deux modèles de style chic au Royaume-Uni et aux États-Unis pour Sonic et Tails. Ces combinaisons confortables sont dotées d’oreilles en feutre rigides et de peluches Sonic classiques. Les queues cousues dans le dos donnent au costume Tails un look authentique.



De nombreux et divers accessoires et jouets sont en route et raviront clairement tous les fans et amoureux de ce sympathique héros, qui est le hérisson le plus connu au monde.

Le film Sonic 2: The Movie est prévu pour la première fin mars, le 31 mars dans les principaux cinémas du pays.