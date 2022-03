Airbnb suspend 90 000 propriétés en Russie

Partout dans le monde, plusieurs initiatives sont à promouvoir en faveur de l’Ukraine. En plus de celles menées par des civils, il en existe d’autres menées par de grandes entreprises qui visent également à nuire à la Russie. Cette fois, la décision vient d’Airbnb.

La société a suspendu 90 000 logements en Russie et hébergera 100 000 Ukrainiens.

Suite à l’invasion russe de la semaine dernière, Airbnb a annoncé qu’il suspendrait toutes ses opérations en Russie et en Biélorussie. Selon le cabinet d’études de marché AirDNA, la Russie compte actuellement 90 000 locations actives à court terme.

Comme l’a assuré Brian Chesky, directeur général et fondateur de l’entreprise, «tout est sur la table», afin d’assurer un soutien et une réponse maximum aux besoins de l’Ukraine.

En plus de suspendre son service en Russie, Airbnb, ainsi qu’Airbnb.org, financeront des séjours de courte durée pour les réfugiés fuyant l’Ukraine, selon Público.

Airbnb: l’Ukraine a des réservations de personnes qui n’ont pas l’intention de s’enregistrer

La guerre qui ravage l’Ukraine n’a pas laissé le monde indifférent, c’est pourquoi d’innombrables vagues de solidarité ont émergé. Par exemple, les réservations que les propriétés Airbnb en Ukraine reçoivent.

Les hôtes du pays sont inondés de réservations de personnes du monde entier, même s’ils n’ont pas l’intention de s’enregistrer. Selon CNN, l’idée a pris de l’ampleur les 2 et 3 mars, lorsque des invités du monde entier ont réservé plus de 61 000 nuits en Ukraine. Plus de la moitié de ces réservations ont été effectuées par des Américains, selon Airbnb.

Cette initiative a été mise en ligne dans le sens d’être un autre moyen de canaliser de l’argent pour aider les citoyens ukrainiens. L’objectif est de réserver des chambres aussi près que possible des dates d’arrivée disponibles, afin que les hôtes puissent recevoir leurs tarifs rapidement.

A lire aussi :